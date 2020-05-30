Yeryüzü cenneti "Nemrut" ile Anadolu'nun "Orhun Abidelerinde" Kovid-19 sessizliği Yeryüzü cenneti olarak nitelendirilen Bitlis'in Tatvan ilçesindeki "Nemrut Krater Gölü" ile Anadolu'nun "Orhun Abideleri" olarak adlandırılan Ahlat'taki "Selçuklu Meydan Mezarlığı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Yeryüzü cenneti olarak nitelendirilen Bitlis'in Tatvan ilçesindeki "Nemrut Krater Gölü" ile Anadolu'nun "Orhun Abideleri" olarak adlandırılan Ahlat'taki "Selçuklu Meydan Mezarlığı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü'nde Nemrut'ta sessizlik hakim.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve "yeryüzü cenneti" olarak adlandırılan bölge, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalar nedeniyle sessizliğe büründü.

Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçilerini bekliyor

Geçen yıl 70 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Selçuklu Meydan Mezarlığı da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretlere kapatıldı.

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olan ve "Anadolu'nun tapusu" olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı, bünyesindeki 8 bin 200 şahideli, sandukalı ve kurgan tarzında mezar taşı ve motiflerle Anadolu'nun "Orhun Abideleri" olarak adlandırılıyor.

Selçuklu döneminin mimarisini yansıtan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı, tarihi dokusu ve yeşile bürünen manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.

"Tarihi ve turistik mekanlarımız yeniden canlanacak"

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 bin yıllık geçmişi bulunan Bitlis'in birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti.

Tarihi kentteki eserlerin ve doğal güzelliklerin, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle sessizliğe büründüğünü anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Nemrut Krater Gölü ile dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Salgın sonrası ziyaretçilerimizin tekrar tarihi ve turistlik mekanlarımızı görmek için ilimize geleceğine inanıyoruz. İnşallah salgın bir an önce bitecek, tarihi ve turistik mekanlarımız yeniden canlanacak. Salgın nedeniyle alınan tedbirlere uyarsak güzel ve sağlıklı günlere kavuşacağız. En sakin günlerini yaşayan Nemrut Krater Gölü ile Selçuklu Meydan Mezarlığının da salgın bittikten sonra ziyaretçi akınına uğrayacağına inanıyorum."

Kaynak: AA