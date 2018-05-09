Yermuk Kampı'nda 40 Filistinli Mülteci Öldü

Suriye'de Yaşayan Filistinliler Çalışma Grubu, Suriye rejim güçlerinin 19 Nisan'da Yermuk Kampı'na ve Şam'ın doğusuna başlattığı askeri operasyondan bu yana 40 Filistinli mültecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çalışma Grubu, bugün Facebook'taki sayfasında konuyla ilgili yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin 6'sının Filistinli sivil, 10'unun Fetih El-İntifada ve 2'sinin Özgür Filistin Hareketi üyesi olduğunu bildirdi.

Diğer taraftan Yermuk Kampı'nda varil bombalarıyla ve füzelerle evleri enkaza dönen 45 Filistinli mülteci, insan hakları örgütlerine ve uluslararası kuruluşlara seslenerek hayatlarının kurtarılmasını istedi.

Filistinli aktivistler ve Yermuk Kampı sakinleri de enkaz altında kalan mültecilerin kurtarılması ve kampa sivil savunma ekipleri gönderilmesi çağrısında bulundu.

Yermuk Kampı'nda Filistinli mültecilerin sığındığı bir binaya 5 Mayıs'ta varil bombası ve füzeyle düzenlenen saldırıda iki mülteci şehit oldu ve çoğu kadın ve çocuk 15 kişi yaralandı.

Yermuk Kampı'nda enkaz altında hala çok sayıda kişinin olduğu, kamp içinde hiçbir ilk yardım veya kurtarma ekibinin bulunmadığı ifade edildi. - ŞAM