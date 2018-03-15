Yerlileştirme Yürütme Kurulunun İlk Toplantısı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında bugün ilk kez yapılan Yerlileştirme Yürütme Kurulu toplantısında, yerlileştirme ürün programı kapsamındaki çalışmaların, odaklanılacak alanların ve önümüzdeki dönem planlamasının değerlendirildiği bildirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Türk sanayisinin ithalat bağımlılığının azaltılması, uluslararası pazara entegre olarak geliştirilmesi, rekabet gücünü artıracak programların ortak akıl ile hayata geçirilmesi amacıyla Başbakanlık Genelgesi ile Yerlileştirme Yürütme Kurulunun oluşturulduğu hatırlatıldı.

Kurulun ilk toplantısının bugün Başbakan Yardımcısı Şimşek başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra ilgili bürokratların katılımıyla yapıldığı belirtilen açıklamada, "Toplantıda, Yerlileştirme Ürün Programı kapsamındaki çalışmalar, odaklanılacak alanlar ve önümüzdeki dönem planlaması değerlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.