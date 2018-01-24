Yerlileştirme Yürütme Kurulu Resmi Gazete'de

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Yerlileştirme Yürütme Kurulu, Maliye, Ekonomi, Kalkınma, Bilim Sanayi ve Teknoloji ile Gümrük ve Ticaret Bakanlarının katılımıyla kuruldu.

Maliye, Ekonomi, Kalkınma, Bilim Sanayi ve Teknoloji ile Gümrük ve Ticaret Bakanlarının katılımıyla Yerlileştirme Yürütme Kurulu kuruldu. Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, söz konusu kurulun, sanayide ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak projelerin hayata geçirilmesi amacıyla faaliyet göstereceği bildirildi. Kurulun çalışmaları ile ortak akıl oluşturulması, yurt içi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak gelişmesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracat içindeki payının artırılması hedefleniyor. - İSTANBUL