Yerlileştirme makine sektörüyle başlayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Yerlileştirme Ürün Programı ile ilgili, "Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Yerlileştirme Ürün Programı ile ilgili, "Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz. Pilot sektör makine olacak, daha sonra eylül, ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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