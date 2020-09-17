Yerlikaya ve İmamoğlu'nun katılımıyla  kademeli mesai toplantısı
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Yerlikaya ve İmamoğlu'nun katılımıyla  kademeli mesai toplantısı

İSTANBUL'da kademeli mesainin de değerlendirildiği il pandemi kurulu toplantısı düzenlendi.

Yerlikaya ve İmamoğlu'nun katılımıyla  kademeli mesai toplantısı
17.09.2020 19:23 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:29

İSTANBUL'da kademeli mesainin de değerlendirildiği il pandemi kurulu toplantısı düzenlendi.

AFAD İl Merkezi'ndeki toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı yetkililer katıldı.

Toplantıda İstanbul genelinde alınan pandemi tedbirleri, yapılan denetimler, filyasyon ve izolasyon takip çalışmalarının yanı sıra toplu ulaşım ve kademeli mesai konuları değerlendirildi.Merakla beklenen kademeli mesai açıklamasının yarın yapılması bekleniyor.


Kaynak: DHA

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