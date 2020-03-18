Yerlikaya ve İmamoğlu'ndan koronavirüs görüşmesi İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirlerine yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile biraraya geldi.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirlerine yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile biraraya geldi. Vali Yerlikaya, İmamoğlu ile yapılan toplantıyı twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Vali Yerlikaya twitter hesabında "Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar" açıklaması yaptı.

İstanbul'da alınan koronavirüs tedbirleri konusunda Vali Ali Yerlikaya ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu biraraya geldi. Vali Yerlikaya, İmamoğlu ile yapılan görüşmeyi twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya, twitter mesajında "İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoglu ile bir araya geldik. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar" dedi. Görüşmeyle ilgili paylaşılan fotoğrafta Valilik ve İBB yetkililerinin de toplantıda olduğu görüldü.

Kaynak: DHA