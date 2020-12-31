Yerlikaya: (Narkotik suçlar) Bu yıl yapılan operasyonlarda 55 bin 146 kişi yakalanırken yaklaşık 11,7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421...
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Yerlikaya: (Narkotik suçlar) Bu yıl yapılan operasyonlarda 55 bin 146 kişi yakalanırken yaklaşık 11,7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421...

31.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:28
Yerlikaya: (Narkotik suçlar) Bu yıl yapılan operasyonlarda 55 bin 146 kişi yakalanırken yaklaşık 11,7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421...

Yerlikaya: (Narkotik suçlar) Bu yıl yapılan operasyonlarda 55 bin 146 kişi yakalanırken yaklaşık 11,7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421 adet sentetik hap ele geçirilmiştir.

Yerlikaya: (Narkotik suçlar) Bu yıl yapılan operasyonlarda 55 bin 146 kişi yakalanırken yaklaşık 11,7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421 adet sentetik hap ele geçirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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