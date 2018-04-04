Yerlikaya'dan Mmt Amerikan Hastanesine Ziyaret

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya MMT Amerikan Hastanesi'ne dün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi. Yeni yönetime 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Vali Yerlikaya daha sonra hastaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

Dün öğle saatlerinde MMT Amerikan Hastane'sine giden Vali Ali Yerlikaya'yı hastane girişinde Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdelen, Genel Müdür Ali Muhittin Taşdoğan ve Başhekim Uzm. Dr. Ahmet Cihat Oral karşıladı. Hastaneyi gezerek hastane hakkında bilgiler alan Yerlikaya, MMT Amerikan Hastanesi yönetimine hastanede verilen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Yerlikaya'nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen, "Valimizi hastanemizde gördüğümüz için son derece mutluyuz. Valimizin özellikle sağlık ve eğitim konusunda yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kendisine tekrar hastanemize yapmış olduğu ziyaretten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Vali Ali Yerlikaya'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdelen,"Yenilenen yönetimimizle ve hekim kadromuzla Gaziantep halkına daha iyi bir sağlık hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Sayın Valimizin hastanemize yaptığı ziyaret bizleri çok mutlu etti. Valimize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Vali Ali Yerlikaya'ya hastane ziyaretinde bilgiler veren MMT Amerikan Hastanesi Genel Müdürü Ali Muhittin Taşdoğan ise, "Valimize ziyaretinde, yürütülen hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler aktardık. Valimiz samimi ve gayretli çalışmaların her zaman yanında olduğunu dile getirdi. MMT Amerikan Hastanesi olarak bizlerde Gaziantep halkının her zaman hizmetinde olacağımızın sözünü verdik. Valimize ziyaretlerinden dolayı doktorlarımız ve personelimiz adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP