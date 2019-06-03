Yerlikaya'dan bayram mesajı

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, "Yakınlaşarak, kucaklaşarak, selamlaşarak, bayramlaşarak sevgiyi çoğaltmalıyız. Mübarek günlerde birlikte çoğaltacağımız sevginin, her türlü sorunun çözümüne ve yaşam sevincimizin artmasına önemli bir katkı sunacağına can-ı gönülden inanıyorum." dedi.

Yerlikaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İstanbulluların bayramını kutlayan Yerlikaya, ramazanın ardından kutlu bir bayrama daha kavuşulduğunu belirtti.

Toplumu bir arada tutan gelenek ve değerlere vurgu yapan Yerlikaya, "Büyüklerin ellerinden öpmek, küçükleri sevindirmek, küsleri barıştırmak, hastaları ziyaret etmek, kimsesizlerin yanında olmak, yoksullara kol kanat germek... Hepsi bayramlarda tazelediğimiz bizi biz yapan değerlerimiz, geleneklerimiz...Yakınlaşarak, kucaklaşarak, selamlaşarak, bayramlaşarak sevgiyi çoğaltmalıyız. Mübarek günlerde birlikte çoğaltacağımız sevginin, her türlü sorunun çözümüne ve yaşam sevincimizin artmasına önemli bir katkı sunacağına can-ı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramda ata ocağını şenlendirmek için birçok vatandaşın yollara düştüğünü hatırlatan Yerlikaya, aşırı hız, dikkatsizlik, uykusuzluk ve yorgunluğun kazaların en önemli sebebi olduğuna dikkati çekti.

"Lütfen ruhen ve bedenen kendinizi iyi hissetmedikçe yola çıkmayın" çağrısında bulunan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Trafik kurallarına azami dikkat edelim ki yolunuzu dört gözle bekleyen sevdiklerinize gecikmeyin. Kazasız belasız, sevinçli ve huzurlu yolculuklar hepimizi mutlu edecektir. Huzurlu bir bayram geçirmeniz için İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyemize bağlı tüm birim ve hizmet merkezlerimiz görevinin başında olacak. Bayramın tüm insanlığa, ülkemize ve İstanbulumuza huzur ve esenlik getirmesini niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar."

Kaynak: AA