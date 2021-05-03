Yerli yünden iplik imalatına KUDAKA'dan fizibilite desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yerli yünden iplik imalatına KUDAKA'dan fizibilite desteği

Yerli yünden iplik imalatına KUDAKA'dan fizibilite desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KUDAKA 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan "Yerli Yünden Katma Değerli Ürün Eldesi İçin Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının Kurulması Fizibilitesi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA 2021 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan "Yerli Yünden Katma Değerli Ürün Eldesi İçin Araştırma ve Uygulama Laboratuvarının Kurulması Fizibilitesi" projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Ajans ve üniversiteden birim yetkilileri katıldı. İmzalanan protokol kapsamında, Erzurum ve bölgesinde değerlendirilmeyen koyunyününden katma değerli tekstil ürünleri elde edebilmek için ETÜ bünyesinde kurulması planlanan "Yün Analiz ve Ürün Geliştirme Laboratuvarı" ile dokuma, örme ve boyama atölyelerini içerisinde barındıran bir üretim tesisinin fizibilitesi yapılacak. Proje çerçevesinde bölgede küçükbaş hayvancılığın gelişmesi, yün lifinden tekstil kumaşı elde edilmesi, yünlü materyallere ilişkin Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi, yün lifinin mali değerinin ortaya konulması, yün ile ilgili inovasyon çalışmalarının yapılabilmesi ve bu alanda yetişmiş insan gücünün ülkeye kazandırılması hedefleniyor.

Uygulanacak projenin bölgedeki işsizliğin azalmasına, katma değerli ürün üretimine ve teknoloji geliştirerek gerekli alt yapının kurulmasına, yeni yatırımlar oluşturulmasına, bölge değerlerinin ürüne dönüştürülmesi ve ihraç edilmesine katkı sağlaması planlanıyor. - ERZURUM

Yerli yünden iplik imalatına KUDAKA'dan fizibilite desteği
Yerli yünden iplik imalatına KUDAKA'dan fizibilite desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Böbrek taşı düşürdüğüne inandıkları sudan içenler, zıplamadan duramıyor
Böbrek taşı düşürdüğüne inandıkları sudan içenler, zıplamadan duramıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Diego Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bomba Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yerli yünden iplik imalatına KUDAKA'dan fizibilite desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 12:03:01. #1.14#

title