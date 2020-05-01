Yerli yoğun bakım solunum cihazı için hazırlanan İngilizce tanıtım filmi

Yerli yoğun bakım solunum cihazı tanıtım filmi (İngilizce) ANKARA - Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle 1 ay gibi kısa bir sürede seri üretimine başlanan Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı için İngilizce ve Rusça tanıtım filmi hazırlandı.