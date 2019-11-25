'Yerli Yerinde Taflan Projesi' hayata geçirildi

25.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:33

2017 yılında başlattılan 'Yerli Yerinde Projesi' örnek bir işbirliği ile hedefini büyüttü. Tarım ve Orman Bakanlığı, Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği (PERÜKDER) iş birliğiyle gerçekleştirdiği Ordu Perşembe'deki tesis hizmete giriyor.



Türkiye'nin temizlik sektörünün önemli markası ABC Deterjan'ın 2017 yılında başlattığı 'Yerli Yerinde Projesi' örnek bir işbirliği ile hedefini büyüttü. Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen iş birliği sayesinde özel sektör - sivil toplum örgütü - kamu ilişkilerinde örnek teşkil edebilecek bir ortak çalışmaya imza attı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği (PERÜKDER) iş birliğiyle gerçekleştirdiği Ordu Perşembe'deki tesis hizmete giriyor.



İlk olarak ABC Deterjan desteğiyle Osmaniye ilinin Bahçe ilçesinde kadın çiftçilere safran çiçeği yetiştirme projesiyle hayata geçen ABC ile Yerli Yerinde bu yıl Ordu Perşembe ilçesinde taflan bitkisine verilecek destek ile devam edecek.'Yerli Yerinde Projesi' kapsamında Karadeniz Bölgesi'nde yetişen ve karayemiş olarak da bilinen taflan meyvesinin Perşembe'de oluşturacağı katma değer, kadın istihdamına da önemli katkı sağlayacak.



Ordu'nun Perşembe ilçesinde yapılan projenin tanıtım toplantısına, Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Perşembe Üretici Kadınlar Derneği Başkanı Elif Saka, ABC Deterjan Pazarlama Müdürü Deniz Özyer ve çok sayıda basın mensubu katıldı.



50 kadın çiftçiye istihdam sağlanacak



Proje kapsamında Perşembe'de oluşturulan ve içinde Kurutma ve İşleme Tesisi'nin de yer alacağı 7 bin 500 metrekarelik arazinin büyük kısmında taflan yetiştirilecek. Arazide yetiştirilen ve tüm bölgeden toplanan taflanlar, markanın yatırımıyla yapılacak olan Kurutma Tesisi'nde işlemden geçirilerek dayanıklı hale gelecek. 50 kadın çiftçinin ekonomik gelir elde edeceği proje kapsamında, 20 ton taflan değerlendirilmiş olacak.



Taflan Konseptli Sıvı Sabun



Söz konusu marka tüm geliri 'Yerli Yerinde Taflan' projesine bağışlanmak üzere taflan konseptli sıvı el sabunu üretimine başladı.



"Hedef: 'Taflan çürümesin ekonomiye katki sağlansın'"



Proje kapsamında Ordu'nun Perşembe ilçesinde pek çok yaygın alanda özellikle fındık bahçeleri arasında bulunan ve ziyan olan taflanlar toplanacak, kurutma ünitesinde değerlendirilecek. Taflanın yanı sıra bahçelerde yerlere dökülerek ziyan olan ve çürümeye terk edilen pek çok meyve de işlenerek ekonomiye kazandırılacak. Özellikle elma ve son dönemde Karadeniz'in gözde meyvelerinden kivi ziyan olanlar arasında sayılabilir. Bu sayede yılda yaklaşık toplam 400 ton meyve değerlendirilmiş olacak. 2020 hedefi 400 ton olarak belirlenen tesis 2021 yılında 500 ton, 2025 yılında ise 1.000 ton meyve değerlendirme hedefiyle yola çıkıyor.Taflan meyvesi içinse hedefler şu şekilde belirlendi: Bölgede yıllık ortalama 500 ton elde edilen taflanın 20 tonluk kısmı; değerlendirmede ilk hedef arasında yer alıyor.



Yılmaz: "Özel Sektör İş Birliğini Önemsiyoruz"



Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz "Bakanlığımızdan geçtiğimiz yıl ilimizde bir kurutma tesisi yapılması konusunda talepte bulunduk. Bu talebimizle ilgili bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler esnasında markanın da böyle bir iş birliği talebi ile bakanlığımıza ulaştığını duyunca iyi olacak hastanın doktor ayağına geldi diye düşündük ve derhal çalışmalara başladık. Fizibilite çalışmalarını sunduk, ABC Deterjan ile tanıştık. Arazi bulma konusu biraz zaman aldı. Arazimizi bulduktan sonra STK iş birliği ile Perşembe Üretici Kadınlar Derneği ile temel atma ve hafriyat çalışmalarını yürüttük. Tesis binamız tamamlandı. Makine parkımızın büyük bir kısmı tamamlandı, kalan kısmı da bu yıl sonuna kadar tamama erdirilmesi hedefleniyor. İş birliği ile Perşembe'de oluşturulan 7.500 metrekarelik arazinin büyük kısmında da taflan yetiştirilecek. Yetiştirilen taflanlar ve ayrıca tüm bölgeden toplanan taflanlar ile diğer meyveler arazi içinde yeni kurulan tesiste işlemden geçirilerek dayanıklı hale getirilecek. Bugüne kadar yöre halkı tarafından çok az bir kısmı taze olarak tüketilen büyük bir kısmı da maalesef çürümeye terk edilen taflan meyveleri bu sayede değerlendirilmiş olacak. Aynı şekilde taflan gibi ziyan olan diğer meyveler de bu tesiste değerlendirilecek ve ekonomiye kazandırılmış olacak. Bu sayede yılda 20 tonu taflan olmak üzere 400 ton meyve değerlendirilmiş olacak. Proje ile ilk etapta toplam 50 kadın için gelir sağlama olanağı yaratılacak, bu sayı zamanla artacak. Ordu bu zamana kadar hep fındık ile anıldı, bundan sonra taflan ile de anılacak. "dedi.



Saka: "Hedefimiz Kooperatif Olmak"



Perşembe Üretici Kadınlar Derneği (PERÜKDER) Başkanı Elif Saka, "Karayemiş olarak da bilinen bazılarının da Laz Kirazı olarak adlandırdığı taflan Karadeniz'imizin çok önemli bir meyve türüdür. Bölgemizde yerel halkımızın çok fazla tükettiği bir meyve olmakla birlikte insanların sadece ihtiyaçları kadarını kullandığı bunun dışında kalan taflanların ise dalda çürümeye bırakıldığını görüyoruz. Kendim de Ziraat Yüksek mühendisiyim ve taflanın bu bölge için gerçekten çok değerli bir meyve türü olduğunu biliyorum. Bunun yanı sıra bölgede çokça bulunan ve yine ihtiyaç fazlası olduğu için çürüyen meyvelerin nasıl değerlendirileceği noktasında bir arayış içerisindeydik. Sayın Müdür Bey'in de söylediği gibi iyi olacak hastanın doktor ayağına geldi. ABC Deterjan ile yoğun bir çalışma dönemine girdik. Binamızı tamamladık, meyve değerlendirilebilecek hale getirdik. Üretim modelinde yer alan kadınların her ay yaklaşık bin TL ila 2 bin TL civarında bir ücret kazanması öngörülüyor. Ayrıca tesiste Perşembe bölgesinde yetiştirilip fakat katma değerli ürünler haline getiremediğimiz pek çok meyve de bu sayede kurutularak değerlendirilmiş olacak. Böylece hem bölgemizde ki meyveler ziyan olmamış olacak hem de daha fazla kadının bu alanda yer alması sağlanmış olacak. Bizim tesisimize gelen bir meyve sıfır atıkla mamul haline getirilmesi hedeflenmektedir. Yani kurutmaya değerli görmediğimiz meyvelerimizi de reçel, pekmez, pestil ve turşu gibi ürünler haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede sürekli çalışan ve üreten bir tesisimizin olmasını hedefliyoruz. Değerlendirilen taflanlardan ise yıllık yaklaşık 300 - 400 bin TL'lik gelir sağlanması hedefleniyor. Diğer meyvelerin de oluşturacağı değer ile bu rakam çok daha yukarılara çıkacaktır. Bu gelirin tümü bu modelin işleyişi ve projenin devamlılığı için kullanılacak. Buradan ilk yıl olan 2020 için 50 kadınımıza iş gücü oluşturmayı hedefliyoruz. Bu sayı yıllar içinde artarak sürecek. 2025 yılına kadar 100 kadın çalışan hedefliyoruz. Daha fazla kadına ulaşmak içinde kooperatif olmak hedefimizin başında gelmektedir." dedi.



Özyer: "İlk Yıl Safran, Bu Yıl Taflan"



Markanın Pazarlama Müdürü Deniz Özyer ise yaptığı konuşmada "ABC ile Yerli Yerinde projesi kapsamında ilk yıl Osmaniye'deki safran çalışmamızı bu yıl Ordu'da taflan ile devam ettiriyoruz. KSS projelerinde başlamak güzel ancak devamlı ve sürdürülebilir hale getirmek çok daha güzel. Sürdürülebilirliği sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kapısını çaldık. Hem kadının emeğini değerlendirip istihdam oluşturan hem de bölgesel kalkınmaya destek vermek markamız için gurur verici bir şey. Bu yıl da 50 kadına istihdam sağlamak bizim için çok kıymetli. Önümüzdeki yıl başka bir bölgede başka bir tıbbi ve aromatik bitki ile karşınızda olacağız" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA