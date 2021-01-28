Yerli yazılım, yurtdışı menşeli programlara alternatif sunuyor

Dijitalleşme hemen her alanda etkisini artırırken, özellikle KOBİ'lerin rekabette öne çıkabilmesi için teknolojiye uyum sağlaması büyük önem taşıyor. İş süreçlerini kolaylaştıran ve dijitalleşmenin ilk adımı olarak görülen CRM uygulamalarına ise yüksek maliyetleri ve karmaşık yapıları nedeniyle mesafeli yaklaşıldığına dikkat çeken Minimum CRM Kurucu Ortağı Sarper Bağcı, "Satış ve müşteri ilişkileri yönetimi için gerekli tüm özellikleri, kullanıcı dostu tasarımla buluşturup uygun fiyatla sunarak, CRM yazılımlarına yeni bir soluk getiriyoruz" diyerek Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılımın kolay kullanım ve uygun maliyetiyle dijital dönüşüme katkı sağladığını söyledi.

Dijitalleşen dünyada işletmeler için anı yakalamayı ve başarıyı sürdürülebilir kılmayı sağlayan CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) programları, pazarlama, satış ve servis yönetimlerini tek elden sağlayarak işletmelere yol haritası sunuyor. Tüm satış sürecinin kolay takip edilmesini sağlayan CRM programları; müşteri hizmetlerinin verimliliğini artırıp sadık müşteri kitlesi oluşturmaya olanak sunarken, pazarlama becerisinin de geliştirilmesini destekliyor. Faaliyetlerini CRM programları ile organize eden işletmelerin, küresel rekabette çeviklik elde ederek rakiplerinden pozitif olarak ayrışırken, global ölçekte yapılan araştırmalar da işletmelerin CRM sayesinde gelirlerinde önemli miktarda artış elde ettiklerini gösteriyor. İşletmeler, CRM yazılımına harcadıkları her 1 dolar için 5,60 dolardan 8,71 dolara uzanan bir gelir elde edebiliyor.

YATIRIMLAR HIZ KAZANDI

Pandemi öncesinde yatırımlarını ağırlıklı olarak bulundukları sektörlere yönelik planlayan işletmelerin, pandemi ile dijital yatırımlarına öncelik tanıdıklarına dikkat çeken Minimum CRM Kurucu Ortağı Sarper Bağcı, bu dönemde özellikle bulut tabanlı müşteri ilişkileri yönetimi olarak tanımlanan CRM programlarına yönelik yatırımların hız kazandığını belirtti. Minimum CRM olarak, KOBİ'lerin bu tür yazılımları kullanırken karşılaştıkları karmaşık tasarım ve yüksek maliyet sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir çözüm sunduklarına değinen Bağcı, "Satış ve müşteri ilişkileri yönetimi için gerekli tüm özellikleri, kullanıcı dostu tasarımla buluşturup uygun fiyatla sunarak, CRM yazılımlarına yeni bir soluk getiriyoruz" dedi.

KOBİ'LERİN TÜM İHTİYAÇLARINA AYNI ANDA YANIT VERİYOR

Sundukları CRM programı ile özellikle dijital dönüşümün izinden giderek küreselleşen rekabet ortamında öne çıkmak isteyen KOBİ'lerin tüm ihtiyaçlarını tek bir yazılım programında buluşturduklarını vurgulayan Bağcı, geliştirdikleri programın özelleştirilebilir yapısıyla tüm sektörlerin iş dinamiklerine uygun bir fonksiyona sahip olduğunu, böylece farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere aynı anda hitap edebildiklerini söyledi.

TÜM İŞLETMELERİ TEK ABONELİK PLANINDA BULUŞTURUYOR

CRM teknolojisini özellikle pandemi gibi olağanüstü ortamlarda, işletmeler için müşteri ilişkilerini daha iyi yönetebilmenin ilk adımı olarak nitelendiren Bağcı, "İşletmelere her açıdan fayda sağlayacak başarılı bir CRM yazılımının kolay kullanım özelliklerine, sade tasarıma, uygun bir maliyete ve ileri teknolojiye sahip olması gerekir. Minimum CRM'de tüm bu özellikleri tek abonelik planıyla sunuyoruz" dedi.

Bağcı, tek abonelik planının avantajları hakkında şu bilgileri verdi:

"Tek abonelik planı ile işletmelerin farklı paketler arasında seçim yapmak zorunda kalmalarının önüne geçiyoruz. Aboneliğimizi oldukça ekonomik bir fiyatla işletmelerle buluşturuyoruz. Böylelikle işletmelere ekonomik açıdan kazandırdığımız avantajı, eşzamanlı olarak sunduğumuz teknolojik üstünlükle de pekiştiriyoruz. İşletmeleri iyi bir CRM programı için servet ödemek zorunda bırakmıyoruz."

EN BÜYÜK SORUN YÜKSEK MALİYET VE KARMAŞIK ARAYÜZ TASARIMI

Minimum CRM olarak yazılım geliştirme aşamasında işletmelerin yüksek maliyet ile karmaşık arayüz tasarımı konularında sıkıntı yaşadıklarını tespit ettiklerini belirten Bağcı, "Bu bakış açısıyla "Minimum CRM, Maksimum Deneyim" sloganımızı hayata geçirdik. Sloganımızda sunduğumuz vaadimizi, Maksimum Yetkinlik, Maksimum Katma Değer, Maksimum Destek, Maksimum Erişim ve Maksimum Güvenlik olarak tanımladığımız 5 ana prensiple destekliyoruz. İşletmeler kısa sürede, hiç zorlanmadan programa tam hakimiyet kazanarak tüm ekran, form ve tablolarda veri girişini kolaylıkla yapabiliyor. Uygun maliyet ve kolay kullanım anlayışımızı, adil ücretlendirme politikamıza ve destek hizmetlerimizdeki çeşitliliğe de yansıtarak, işletmelerin ticari faaliyetlerine yeni bir boyut kazandırıyoruz" diye konuştu.

Minimum CRM programının sahip olduğu sade ve basit arayüz tasarımı, maliyet avantajı ve ileri teknolojisiyle işletmelerden yüksek puan aldığını kaydeden Bağcı, işletmelerin ihtiyaç duyabilecekleri destek ve eğitimleri, farklı iletişim kanalları üzerinden ücretsiz olarak sunduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı