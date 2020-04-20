Yerli yapım entübe cihazları hastanede yerlerini aldı
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Şehir Hastanesi, Başakşehir

Yerli yapım entübe cihazları hastanede yerlerini aldı

Yerli yapım entübe cihazları hastanede yerlerini aldı -İşte Türk yapımı entübe cihazları Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete açılırken dev hastanede yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazları da yerini aldı.

20.04.2020 19:31 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:33
Yerli yapım entübe cihazları hastanede yerlerini aldı

Yerli yapım entübe cihazları hastanede yerlerini aldı

-İşte Türk yapımı entübe cihazları

İSTANBUL - Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete açılırken dev hastanede yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazları da yerini aldı.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hastanede gerçekleştirilen törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yetkililer katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile bağlandı. Dev hastanenin ilk etabının açılışı yapılırken koronavirüsle mücadeleye güç katacak olan hastanede yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazları da yerini aldı. Törende konuşan Bakan Varank da mayıs sonuna kadar beş bin cihazın üretilmiş olacağını belirtti.

Yerli yapım entübe cihazları hastanede yerlerini aldı

Kaynak: İHA

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