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Yerli ve yenilenebilir kaynakların üretimdeki payı yüzde 52.9 oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yerli ve yenilenebilir kaynakların üretimdeki payı yüzde 52.9 oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli ve yenilenebilir kaynakların üretimdeki payının yüzde 52.9 olduğunu açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli ve yenilenebilir kaynakların üretimdeki payının yüzde 52.9 olduğunu açıkladı.

Bakanlık, Ağustos ayı elektrik üretim verilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerli ve yenilenebilir kaynakların üretimdeki payı yüzde 52.9 olurken, toplam üretim 221 bin 460 GWh oldu. Aylık artış ise 32 bin 788 GWh'ye ulaştı.

(Mustafa Cenik/İHA)

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Haber: Yerli ve yenilenebilir kaynakların üretimdeki payı yüzde 52.9 oldu - Haberler
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