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Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi 5 ayda yüzde 66 oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin, ocak-mayıs döneminde yüzde 66 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi 5 ayda yüzde 66 oldu
03.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin, ocak-mayıs döneminde yüzde 66 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun vadeli yatırımlarımızın meyvelerini toplamaya devam ediyoruz. 24 Mayıs'taki günlük rekorun ardından geçen yıl yüzde 62 olan yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 66 oldu. Hedef net: Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir." ifadelerini kullandı.

"Enerjimiz Yerli ve Yenilenebilir" başlıklı bir infografik de paylaşan Dönmez, yüzde 34,3 hidrolik, yüzde 13,8 yerli kömür, yüzde 8,8 rüzgar, yüzde 3,6 jeotermal, yüzde 3,5 güneş, yüzde 1,8 biyokütle, yüzde 0,2 diğer kaynaklar olmak üzere bu dönemde yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin yüzde 66 olduğunu kaydetti.

Enerji sektöründe "yeni normal" başladı

Öte yandan, Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan "Enerjide 'Yeni Normal' Başladı" başlıklı infografikte, 1 Haziran itibarıyla yeni bir sürece geçildiğine işaret edilerek, elektrikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince askıya alınan bakım onarım çalışmalarının başladığı ve yatırımların hızlandığı ifade edildi.

Paylaşımda, doğal gazda müşteri merkezlerinin kurallar dahilinde çalışmaya devam ettiği ve yatırımların kademili olarak başladığı bildirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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