Yerli ve yabancı turistlere maske uygulaması
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Yerli ve yabancı turistlere maske uygulaması

Yerli ve yabancı turistlere maske uygulaması Muğla'nın Bodrum ilçesinde maske ve mesafe kurallarını unutan yerli ve yabancı turistlere polisler tarafından uygulama yapıldı.

16.08.2020 23:37 | Son Güncelleme: 16.08.2020 23:41

Yerli ve yabancı turistlere maske uygulaması

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde maske ve mesafe kurallarını unutan yerli ve yabancı turistlere polisler tarafından uygulama yapıldı. Tatilin rahatlığına varan turistler ekipler tarafından uyarılarak maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Maske takmayan yerli ve yabancı turistler barlar sokağına girişte maske verdi.

Bodrum'da polis ekiplerince maske uygulaması yapıldı, Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'ne maskesiz kimse alınmadı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde maske uygulaması gerçekleştirdi. Barlar Sokağı'nın 2 giriş noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, maskeleri olmayan vatandaşlara, yerli ve yabancı turistlere maske verdi, maskelerini uygun şekilde takmayan vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Sokağa maskesiz hiç kimseyi sokmayan ekipler, uyarılara rağmen Barlar Sokağı içinde maskesiz şekilde dolaşan vatandaşlara da cezai işlem uyguladı. Emniyet kaynakları ilçede maske denetimlerinin aralıksız şekilde sürdürüleceği bilgisini verdi.

Yerli ve yabancı turistlere maske uygulaması

Kaynak: İHA

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