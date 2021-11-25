ANKARA (İHA) - Yerli ve yabancı turistlerden Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi

KARS - Yerli ve yabancı turistler, Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi gösteriyor. Son günlerde gündemde yerini almayı başaran Doğu Ekspresi bu İngiliz ve Hollandalı misafirlerini Ankara'ya götürmek üzere Kars'tan yola çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş.'nin en uzun rotalarından birisi olan Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, son günlerde yabancı turistleri de ağırlıyor.

Hat üzerindeki doğal güzelliklerin yanı sıra karla kaplı arazilerden geçerek misafirlerine görsel şölen sunan tren, yerli ve yabancı turistlerin yoğun talebiyle seferlerini sürdürüyor.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer tarafından bir süre kentte ağırlanan yabancı turistler bu sabah Ankara'ya hareket etmek üzere Kars Gar Binası'na geldi. Başkan Özer ile birlikte tren garına gelen turistler, buradan Doğu Ekspresi ile Ankara'ya hareket etti.

Tren yolculuğu öncesi duygularını anlatan turistler, "Ne söylemeliyim. Karsa geldik. Burayı sevdik ve şubatta tekrar geleceğiz. Sizlerle burada olmak çok güzel. Bu inanılmaz" dedi.

Turistler, "Burada gerçekten eğlenceli zaman geçerdik. İnsanlar çok sevecen ve yardımsever. İnsanlara buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Trene binin ve gelin çünkü burası harika" diye konuştu.

Öte yandan Kars Turizmciler Birliği tarafından uzun yıllardır yapılan tanıtımların ardından kente gelen İngiliz ve Hollandalı turistler Doğu Ekspresi ile ilk yolculuklarına başladı. Kars'tan kar yağışı altında hareket eden Doğu Ekspresi yaklaşık 25 saatlik yolculuğun ardından Ankara'ya varacak. Doğu Ekspresi yolcuları 25 saat süren güzergah boyunca bir birinden güzel yerleri görme imkanı bulacak.