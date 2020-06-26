Yerli ve yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, valiliklere gönderilen 'LGS ve YKS Tedbirleri' konulu genelgeye ek olarak gönderilen yazıyla, hafta sonu kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından yerli-yabancı turistler muaf olacak.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, valiliklere gönderilen 'LGS ve YKS Tedbirleri' konulu genelgeye ek olarak gönderilen yazıyla, hafta sonu kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından yerli-yabancı turistler muaf olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 İl valiliğine gönderilen genelge ile alınacak tedbirlerin açıklandığı hatırlatıldı. Bu kapsamda, yarın 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü ise 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı anımsatıldı.

VALİLİKLERE EK YAZIAyrıca, Bakanlık tarafından valiliklere ek yazı gönderildiği ve yeni kararların alındığı belirtildi. Buna göre; daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin, rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları, plajlardan yararlanmaları, müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaretleri bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanları kısıtlamadan muaf tutulacak. YKS'nin yapılacağı okulların, sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile buradaki çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.KARARA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Söz konusu tedbirlere ilişkin valiler/kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması sağlanacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

ANKARA, -

Kaynak: DHA