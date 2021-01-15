Yerli ve yabancı turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor
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Yerli ve yabancı turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

15.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:55
Yerli ve yabancı turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de pistler, yerli ve yabancı turistlerle şenlendi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de pistler, yerli ve yabancı turistlerle şenlendi.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Palandöken Kayak Merkezi'ne tatil için gelen turistler, doyasıya kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Yerli ve yabancı turistler, 5 yıldızlı otelleri, yenilenen mekanik tesisleri ve bungalov evleriyle de cazip tatil imkanı sunulan merkezde, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında tüm tedbirlerin alındığı merkezde, ailelerin çocuklarıyla kayak keyfi renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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