Yerli ve yabancı turistler kısıtlama öncesi Palandöken'i şenlendirdi
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Yerli ve yabancı turistler kısıtlama öncesi Palandöken'i şenlendirdi

31.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:38
Yerli ve yabancı turistler kısıtlama öncesi Palandöken'i şenlendirdi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yılbaşı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yılbaşı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Ülke genelinde bu akşam saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Palandöken'de yoğunluk yaşandı.

Güzel havayı da fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, kayak ve snowboard yapıp kızak kayarak keyifli zaman geçirdi.

Kayak yapan vatandaşlardan Tuğrulhan Tuğoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezini çok beğendiklerini söyledi.

Kısıtlama öncesinde güzel havayı fırsat bilip kayak yapmaya geldiklerini ifade eden Tuğoğlu, arkadaşlarıyla kayak keyfini doyasıya yaşayarak eğlendiklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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