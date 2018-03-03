Yerli ve Yabancı Tasarımcılar I'm Design'da Bir Araya Geldi

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "I'm Design", yerli ve yabancı tasarımcıları sektör temsilcileri ve öğrencilerle buluşturdu.

'Tasarım Her Dili Konuşur' ana temasıyla BursA'da Almira Otel'de gerçekleştirilen programa öğrenciler ve sektör temsilcileri büyük ilgi gösterdi. 5 oturumda tamamlanacak toplantı öncesi yerli ve yabancı tasarımcıların öğrencilerle birlikte yaptıkları uygulamalar beğeniye sunuldu. Bu yıl 4'üncüsü düzenledikleri I'm Design etkinliğine 16 üniversiteden 500'e yakın öğrencinin ulusal ve uluslararası tasarımcılarla bir araya gelmesinin mobilya sektörüne fayda sağladığını belirten İMOS Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Bizler İMOS olarak 3 yıldır bu programa çok önem veriyoruz. Niyetimiz mobilyanın başkenti İnegöl'deki üreticileri dünyanın ve Türkiye'nin en önemli tasarımcıları ve marka olmuş şirketlerin yöneticileriyle bir araya getirmektir. Bundan önceki programlarımız da önemli tasarımcılar katılmıştı. Bu senede önemli kişiler yer almaktadır. Programımızın ana konusu 'tasarım her dili konuşur'. Bu bağlamda biz tasarım alanında marka olmuş kişileri ve şirketlerin yöneticilerini Bursa'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"İnegöl'ü dünyaya tanıtmak istiyoruz"

İnegöl mobilyasının son yıllarda artan ivmesinin sektör temsilcilerinin tasarıma verdiği önemden kaynaklandığını belirten Uğurdağ, "İnegöl mabilya söktörünü dünyaya tanıtmak istiyoruz. Üniversitelerimizden gelen öğrencilerin öğrendikleri bizlere fayda sağlıyor. Burada mobilya ve tasarım üzerine fikirlerini söyleyerek yeni bakış açısı ve vizyonlarını geliştiriyorlar. İnşallah daha da fayda çoğalarak devam edecektir. Özellikle İnegöl mobilya sektöründe tasarım sahibi katma değeri yüksek ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Amacımız bu doğrultuda İnegöl ihracatını çoğaltarak Türkiye ekonomisine de katkı sağlamaktır" diye konuştu.

Finlandiya, İtalya, İsveç gibi mobilyada önemli yere sahip olan ülkelerin tasarımcılarını her sene Bursa'da ağıralamaya devam edeceklerini belirten Uğurdağ, "Özellikle başlanılan programlar devam ettiği sürece fayda sağlamaktadır. Bizlerde bu programın devamını 10'larca kez yapmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir programlar faydalı programlardır. İMOS olarak 3 yıl önce başladığımız etkinliğimizi her yıl geliştirerek sürdüreceğiz. Çünkü son 15 yıldır ciddi büyüme kaydeden, yurtiçi ve yurtdışında ihracat yapan mobilya sektörüne katkılarımızı sürdürmeliyiz" şeklinde konuştu. - BURSA