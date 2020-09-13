Yerli ve yabancı akrobasi pilotları Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı
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Yerli ve yabancı akrobasi pilotları Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yerli ve yabancı akrobasi pilotlarının katılımıyla "Hava Gösterileri 2020" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı akrobasi pilotları Eskişehir'de gösteri uçuşu yaptı
13.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:48

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yerli ve yabancı akrobasi pilotlarının katılımıyla "Hava Gösterileri 2020" etkinlikleri gerçekleştirildi.

Sivrihisar Havacılık Merkezinden yapılan açıklamaya göre, milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, İngiliz pilotlar Martin Lovell, Bob Pooler, Andrew James Goodall ile Lee Proudfoot, Necati Artan Tesisleri'ndeki gösterilerde yer aldı.

Gösterisinde Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyicilere sunan SOLOTÜRK unutulmaz anlar yaşattı.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 201. Personel Kurtarma Filo Komutanlığınca paraşüt atlayışları yapıldı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının helikopter gösteri ekipleri de etkileyici performanslarıyla etkinlikte yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığının "Çelik Kanatlar" uçuş ekibi de gösteri sundu.

Müzedeki uçaklar gökyüzünde

M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi envanterinde bulunan DC-3 "Turkish Delight", Mustang P-51D "Ferocious Frankie", T-6 G Texan "Happy Hour", Antonov AN-2 ve Boeing Stearman A-75 uçakları da gösteride yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılan etkinlik, gün boyu televizyon ve internetten canlı yayımlandı.

Gökyüzünde çizdiği kalp torunu 'Pars' için

Milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, gösterisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uçağı "Mor Menekşe" ile güzel bir uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

Sıcak havanın kendisini de çok etkilediğini ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Sıcak hava nedeniyle uçuşlar bir hayli zor oluyor. Bugünkü Sivrihisar hava gösterileri çok önemli. 5. kez düzenleniyor. Bütün dünyada hava gösterilerinin yüzde 99'u yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal olmuşken burada güzel bir organizasyon yapmak mümkün oldu.

Ben iki gün önce dede oldum, o yüzden, o kalbi bugün torunum Pars için yaptım."

Kaynak: AA

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