Yerli ve yabancı 16 öğretmen ile Bu Dünya Bizim diyerek projelerine başladılar

Avrupa Birliğinde ve Türkiye'de her yıl daha fazla öğretmenin dâhil olduğu eTwinning projeleri içerisinde Emine Karahan ve Nurgül Bal Soy'un kuruculuğunu yaptığı Bu Dünya Bizim – This World is Ours projesinde Ankara, Aydın, Çorum, Elazığ, Erzurum, Giresun, İstanbul, Konya, Ordu illerinden 10, Arnavutluk, Azerbaycan, Letonya, Romanya, Ürdün ülkelerinden ise 6 öğretmen yer almaktadır.