Yerli ve yabancı 16 öğretmen ile Bu Dünya Bizim diyerek projelerine başladılar
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Yerli ve yabancı 16 öğretmen ile Bu Dünya Bizim diyerek projelerine başladılar

Haberler.com / Ayça Elal - Haberler | Eğitim
Yerli ve yabancı 16 öğretmen ile Bu Dünya Bizim diyerek projelerine başladılar

Avrupa Birliğinde ve Türkiye'de her yıl daha fazla öğretmenin dâhil olduğu eTwinning projeleri içerisinde Emine Karahan ve Nurgül Bal Soy'un kuruculuğunu yaptığı Bu Dünya Bizim – This World is Ours projesinde Ankara, Aydın, Çorum, Elazığ, Erzurum, Giresun, İstanbul, Konya, Ordu illerinden 10, Arnavutluk, Azerbaycan, Letonya, Romanya, Ürdün ülkelerinden ise 6 öğretmen yer almaktadır.

Okulda akılalmaz olay! Öğrencilere çekiçle telefonlarını böyle parçalattılar
Okulda akılalmaz olay! Öğrencilere çekiçle telefonlarını böyle parçalattılar

Bu Dünya Bizim – This World is Ours projesi, insanların yaşamlarını sürdürebilmek için muhtaç olduğu kaynakları bilinçsizce tüketmesi, yaptığı faaliyetler ve bilinçsiz davranışları sonucunda bilerek veya bilmeyerek yaşadığı çevreye zarar vermesi ve kirletmesi birçok çevre sorununu da beraberinde getirmiştir.

Hatta bu sorunlar büyüyerek küresel ısınma, iklim değişikliği, çölleşme gibi gelecek nesilleri de etkileyecek derecede olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu sorunlara çözüm bulabilmek için sorunların farkına varılması ve neler yapılabileceği konusunda bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

Projenin amacı; çevre bilinci gelişmiş, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak; öğrencilerin çevre ile ilgili faaliyetlere aktif olarak katılımını sağlamak; yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk sahibi olma gibi temel değerlerimizin önemini fark ettirmektir. Öğrencilerin kendisini farklı yollarla ifade edebilmesi ve her geçen gün hayatımızın biraz daha içinde olan teknolojik gelişmeleri yeterli düzeyde kullanabilmesi ve bunu eğitim hayatına dâhil edebilmesidir.

Bu Dünya Bizim projesi Ekim ayında öğrencilerle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasında ağaç dikerek başladılar. Daha sonrasında CodeWeek haftasına dâhil olup Mükemmellik Sertifikası kazandılar, en son olarak Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu'nda (UPUES 21) projelerinden elde ettikleri bilimsel verileri bildiri olarak sunmuşlardır. Proje öğretmen ve öğrencileri mayıs ayında ortak bir e-kitap çıkararak elde ettikleri verileri toplu bir hale getirerek projelerini sonlandıracaklardır.

Bu Dünya Bizim – This World is Ours projesini yürüten öğretmenler; Emine Karahan, Nurgül Bal Soy, Abdullah Yılmaz, Arzu Sezgin Saf, Aslı Beyza Garipoğlu, Çiğdem Çermeli Ceylan, Harun Yalçın, Özge Şeker, Sibel Uz, Şerife Genç, Aida İsmayılova, Ali Dbabi, Helena Schuster, Mairita Smeltere, Terane Yusifova, Valbona Reçi'dir.

Ayça Elal
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:44:41. #1.14#
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