Yerli ve Milli, Yeni Nesil Elektrikli Hizmet Aracı TRAGGER

09.10.2019 03:14

Sayın Emine Erdoğan Sıfır Atık Projesi'nin Pilot Bölgesi Kızılcahamam'da 100% elektrikli TRAGGER'i inceledi

Sayın Emine Erdoğan'ın yakından incelediği ve hakkında bilgi aldığı Yeni Nesil Elektrikli Hizmet Aracı TRAGGER atık toplama üst yapısı ile sürdürülebilir gelecek için çözüm sunuyor.



Sayın Emine Erdoğan himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' Projesi için pilot bölge seçilen Kızılcahamam Belediyesi'nin 5 Ekim 2019'da düzenlediği etkinlikte, Sayın Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yerli ve milli, %100 elektrikli TRAGGER Yeni Nesil Atık Toplama Aracını inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar.



İnsan ve çevre odaklı sürdürülebilir gelecek doğrultusunda çalışmalarını sürdüren CDMMobil bünyesinde üretilen Yeni Nesil Hizmet Araçları TRAGGER ürün ailesi genişlemeye devam ediyor. Kullanıcı deneyimi esas alınarak tasarlanan ve üretilen yüzde 100 elektrikli TRAGGER ürün ailesi, fosil yakıtların giderek terk edildiği günümüzde sürdürülebilir bir gelecek için en iyi alternatif hizmet aracı olarak öne çıkıyor.



Park ve bahçeler, fabrikalar, kampüsler ve şehir hastaneleri gibi alanlarda karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunan Yeni Nesil Hizmet Aracı TRAGGER Pro Serisi; çevre dostu teknolojisi ile sürdürülebilir bir yaşam için işletmelerin Sıfır Atık hedeflerine destek oluyor.



Araç, şasi boyuyla orantılı artarak minimum 2 metreküpten başlayan çöp taşıma hacmi sunuyor. Sadece 2,8 metrelik dönüş yarıçapı ile eşsiz manevra kabiliyetine sahip araç, güçlü şasi yapısıyla 24 saatlik kullanımlara da imkan veriyor ve rakiplerinden, gün boyu çalışabilme özelliğiyle ayrışıyor. Diğer önemli özellikleri arasında yer alan ve engebeli yüzeylerde rahat hareket edebilmesini sağlayan bağımsız süspansiyon yapısı ile güçlü şasisi sayesinde sayısız çeşitlilikte çöp toplama işlemini de kolayca yerine getirebiliyor.

Kaynak: Teknotalk.com