Yerli ve Milli video konferans yazılımları yükselişte

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Dijital Gündem'in 6 Mayıs'ta gerçekleştirdiği "Salgınla Mücadele ve Dijital Dönüşüm" konulu üçüncü video konferansın konuğu oldu.

Etkinliğe katılan bilişim ve telekom alanındaki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerini dinleyen Dr. Koç, salgın sürecinde, iş hayatı kadar günlük yaşamın da kaçınılmaz bir parçası haline gelen çevrim içi toplantılar ve etkinlikler için, yerli ve milli yazılımların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Dijital Gündem'in her hafta Çarşamba günleri düzenleyerek gelenekselleştirdiği video konferans etkinliklerinin üçüncüsü olan "Salgınla Mücadele ve Dijital Dönüşüm" konulu etkinliğin moderatörlüğünü, Bilişim Medyası Derneği Başkanı ve gazeteci Musa Savaş üstlendi. Türk Telekom Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğin diğer konuşmacıları şunlar oldu:

- Rahmi Aktepe, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı

- Halil Nadir Teberci, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı

- K. Erman Karaca, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı

- Mustafa Kemal Turnacı, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı

- Erhun Baş, Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Genel Sekreteri

- Gönül Kamalı, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı

- Hayrettin Özaydın, Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) Başkanı

- Teknolojide Kadın Derneği (wtech) Kurucu Başkanı Zehra Öney

Moderatör Musa Savaş, etkinlikte konuşmacıları bulunan 9 STK'nın, üyeleri ve ekosistemleri itibarı ile bilişim ve telekom sektörlerinin %75'ini temsil ettiğini söyledi. Etkinlik, Alt Yapı Sponsoru Karel'in Video Konferans uygulaması kullanılarak gerçekleştirildi.

Yerli ve Milli Yazılımlar Önemli

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, salgın döneminde yoğun şekilde kullanılan çeşitli video konferans uygulamalarının ciddi güvenlik açıkları bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin dijital dönüşümü için milli ürünlerin kullanımı konusundaki kırmızı çizginin ne kadar doğru bir strateji olduğunun altını çizdi. Dr. Koç, salgın sürecinde, kamu kurumları, özel sektör ve STK'lar ile koordineli çalışıldığını dile getirip; bu kapsamda uzaktan eğitim kanalları, maske dağıtımı, Kovid-19 internet sayfası gibi çalışmalara değinerek Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından desteklenen hizmetlere örnekler verdi. Yapay zekâ çalışmalarında verinin önemine ve yapılan çalışmalara da değinen Dr. Koç, Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli uygulama ile akciğer grafisi çekilen bir hastanın, Kovid-19'a yakalanıp yakalanmadığının büyük bir doğruluk payıyla tahmin edilebildiğini dile getirdi.

Kaynak: Bültenler