Yerli ve milli uydu 2022'de uzaya fırlatılacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunu 2 Ekim'de teslim alacaklarını 30 Kasım'da da uzaya fırlatacaklarını belirterek, "Türksat 6A uydumuzu da şu an çalışmalar devam ediyor, kendi arkadaşlarımız tamamen yerli, milli ve Türk malı bir uyduyu inşallah 2022 yılı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunu 2 Ekim'de teslim alacaklarını 30 Kasım'da da uzaya fırlatacaklarını belirterek, "Türksat 6A uydumuzu da şu an çalışmalar devam ediyor, kendi arkadaşlarımız tamamen yerli, milli ve Türk malı bir uyduyu inşallah 2022 yılı içinde uzaya fırlatmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Bor terminal kavşağı, Niğde-Kayseri kara yolu Ata Sanayi geçidi ve yapımı devam eden Tepeköy-Çiftlik yolu şantiye alanını ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Niğde'de devam projelerle ilgili çalışmaları en kısa zamanda bitirerek bunları vatandaşın hizmetine sunacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1. ve 3. kesimlerini açtıklarını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kara yolu tarihinin en önemli projelerinden birisiydi. 330 kilometrelik bir aksı tamamlamış olduk. Edirne'den Urfa'ya kadar uzanan 1230 kilometrelik otoyol aksının 330 kilometrelik Ankara-Niğde etabını tamamlamış oluyoruz. İnşallah bu otoyolun da 29 Ekim'de kalan 2 kesimini de 150 kilometre olarak faaliyete geçireceğiz. Yine Niğde için yaptığımız önemli yatırımlar var, özellikle demir yolu aksında. Şehir içinde vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için alt geçit, üst geçit, yaya geçitleriyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Hızlı trenle ilgili de yine Konya-Karaman-Ulukışla, Aksaray-Ulukışla-Yenice hatlarımızda çalışmalar devam ediyor. İnşallah Konya-Karaman'ı bu yıl sonu faaliyete almayı, Karaman-Ulukışla tarafını önümüzdeki yıl, Aksaray-Ulukışla-Yenice kısmını da önümüzdeki günlerde ihale etmeyi planlıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, Tuz Gölü'nde Türksat'ın düzenlediği milli uydu yarışmalarına gittiğini belirterek, oradaki gençlerin heyecanını gördükçe ülkenin geleceği için daha da ümitlendiklerini ifade etti.

Türkiye'nin ilerleyen yıllarda dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına girmesini hedefledikleri gibi uyduda da uzay teknolojisinde de dünyanın en gelişmişleri arasında olmak için büyük çaba harcadıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Türksat 5A uydusunu 2 Ekim'de teslim alıyoruz. 30 Kasım'da da inşallah uzaya fırlatacağız. Yine Türksat 5B uydusunu da 2021'in ikinci çeyreğinde faaliyete geçirmeyi ve fırlatmayı hedefliyoruz. Yine tamamen yerli ve milli olarak Türksat 6A uydumuzu da şu an çalışmalar devam ediyor, kendi arkadaşlarımız tamamen yerli, milli ve Türk malı bir uyduyu inşallah 2022 yılı içinde uzaya fırlatmayı hedeflemekteyiz. Karada, havada, denizde, raylı sistemlerde müthiş vizyon geliştirdik. 18 yılda dünyanın gıptayla baktığı projeleri bir bir tamamlıyoruz, vatandaşın hizmetine sokuyoruz. Uzay teknolojileri konusunda da inşallah bundan sonra teknoloji üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma gelmek için canla başla bütün milletimizle birlikte çalışıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, ülkenin önemli projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit kesimini cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hizmete alacaklarını belirterek, "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5. kesimini cumartesi günü vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bu yol yapıldığında İzmit tamamen alternatif bir yola kavuşacak, Marmara Bölgesi için çok değerli bir proje olacak. İnşallah 21 Aralık'ta 6. kesimini de tamamlayarak Kuzey Marmara Otoyolu tamamen tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Daha sonra Ankara-Niğde Otoyolu Niğde gişelerine giden Bakan Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları devam eden 2. kesimden araçla geçerek incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada da otoyolun 2. kesimini 150 kilometre olarak 29 Ekim'de açmayı planladıklarını ifade ederek, "Konforu, standartları yüksek, güvenliği en üst noktada olan bir yoldan bahsediyoruz. Bu aksın tamamlanmasıyla Ankara'dan Niğde ve Şanlıurfa'ya kadar uzanan uluslararası bir otoyol ağının ülkemiz içindeki önemli kısmı tamamlanmış oldu. Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanmasıyla yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık tasarruf sağlanacak." dedi.

Kaynak: AA