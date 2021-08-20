Yerli ve milli ürünlere büyük ilgi
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Yerli ve milli ürünlere büyük ilgi

İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan - Haberler | Güncel

Yerli ve milli ürünlere büyük ilgi Türkiye'nin milli ve yerli silahları IDEF Fuarında yoğun ilgi gördü Bu yıl 15'inci kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Türkiye'nin milli ve yerli silah sistemleri büyük ilgi gördü.

Yerli ve milli ürünlere büyük ilgi

Türkiye'nin milli ve yerli silahları IDEF Fuarında yoğun ilgi gördü

İSTANBUL - Bu yıl 15'inci kez düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Türkiye'nin milli ve yerli silah sistemleri büyük ilgi gördü.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda ziyaretçiler, Milli Muharip Uçağı (MMU), HÜRJET, Atak ile Gökbey helikopterleri başta olmak üzere yerli ve milli silah sistemlerine büyük ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE), FNSS, BMC, Otokar, Katmerciler, STM gibi Türk savunma sanayisinin yüklenici firmalarının geliştirdiği silahlar yoğun ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alması planlanan Milli Muharip Uçağı, fuarda en çok ilgi gösterilen ürünler arasında yer aldı. Ziyaretçiler, Milli Muharip Uçağı önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyaretçiler ayrıca, HÜRJET, Gökbey, Atak, ANKA, Aksungur, Altay Tankı, Fırtına Obüsü gibi birçok yerli savunma sanayi ürünüyle birlikte fotoğraf çektirdi.

Yerli ve milli ürünlere büyük ilgi
Yerli ve milli ürünlere büyük ilgi
Yerli ve milli ürünlere büyük ilgi
Yerli ve milli ürünlere büyük ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersin Turan

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