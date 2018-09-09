Yerli ve Milli Üretim Türkiye'nin En Önemli Politikasıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Yerli ve milli üretim, yerli ve milli bakış açısı artık Türkiye'nin en önemli politikasıdır." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Sanat Merkezi'nde düzenlenen 78. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin birinci önceliğinin yerli ve milli üretim olduğunu vurguladı.

Yerel seçimlere değinen Karaaslan, AK Parti'nin gönül belediyeciliği yaparak gönüller inşa ettiğini belirterek, "Yapılan tüm hizmetlerin en önemlisi aslında gönüller inşa etmek. Yol yaparken, kaldırım yaparken, park yaparken de aslında biz vatandaşlarımızın gönlünü kazanmak için bunu yapıyoruz." diye konuştu.

Karaaslan, birbirleriyle değil, hizmette yarışanların partisi olduklarını aktardı.

Karaaslan şöyle devam etti:

"Birbirimizle yarışmak bizim şiarımız da yok. Siyaset elbette bir yarıştır, elbette bir yerlere aday olmaktır. Elbette 'Ben daha iyi yaparım' demektir zaman zaman ama biz bunu asla birbirimizle bir yarışa döndürmeden, her zaman hizmetlerimiz noktasında bu anlamda tatlı bir rekabeti yaşayarak ama asla kardeş kardeşe bir yarışa dönüştürmeden başarabilenleriz. Bu sefer de tersi olmayacak. Bu kez de aynısı yaşanacak. Bu kez de partimizin kurumsallaşmış kadroları tarafından bu süreç en doğru şekilde yürütülecek."

Türkiye'nin tanklara, toplara, ekonomik saldırılara, döviz ve kura karşı koyabilecek güçte olduğuna dikkati çeken Karaaslan, tarih boyunca süre gelen bu dik duruşun bundan sonra da devam edeceğini bildirdi.

Karaaslan, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığına işaret ederek, "Çünkü önümüzde çok güçlü bir liderimiz var. Yanımızda gücümüze güç katan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve bundan sonra hem şehrimizi hem ülkemizi bu hedeflere hep birlikte taşıma iradesini daha fazla göstermek durumundayız. Zaten başka da bir yolumuz yok." dedi.

"Yerli ve milli üretim Türkiye'nin artık gelecek vizyonudur"

Yerli üretim noktasında bugün çok büyük heves olduğuna vurgu yapan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Üretim hevesi var. Biz bu badireden sadece çıkmayacağız, biz bu badireden güçlenerek çıkacağız. Bu çok önemli bir fark. Nasıl bazı zorluklar karşısında direncimiz artar, bugün bizim hem liderimizden aldığımız güç hem de aynı zamanda ülkenin gençliğine, ülkenin birikimine, ülkenin gelecek vizyonuna olan güvenimizle birlikte yatırımlarımız milli ve yerli olarak artacak. Umut ediyoruz ki Samsun bu anlamda yerli üretimin de merkezi olacak. Çünkü yerli ve milli üretim Türkiye'nin artık gelecek vizyonudur. Yerli ve milli üretim, yerli ve milli bakış açısı artık Türkiye'nin en önemli politikasıdır. AK Parti hükümetlerinin, AK Parti Genel Merkezi'nin ve Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün heyetlerimizin öncelik sıralamalarında ilk sıraya koyduğu artık yerli ve milli başta düşünce olmak üzere bütün üretimlerdir."

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, ilçe belediye başkanları ile teşkilat üyeleri katıldı.