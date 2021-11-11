Yerli ve milli uçaklar 2023'te göklerde

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı SAHA EXPO'ya katılan TUSAŞ, yerli ve milli olarak geliştirilen HÜRJET ve GÖKBEY'i fuarda sergiledi. 18 Mart 2023 tarihinde HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Ayrıca Milli Muharip Uçak bu tarihte hangardan çıkacak ve Atak 2'de bu tarihte göklere çıkması planlanıyor. Jandarmaya gelecek yıl Milli helikopter GÖKBEY'in üç adet teslimatı yapılacak.

Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı SAHA EXPO İstanbul'da devam ediyor. Fuara katılan TUSAŞ'ın yerli ve milli imkanlarla özgün olarak geliştirdiği Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET ve T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri fuarda sergilendi. Yerli ve milli uçakların 2023 tarihinde uçması planlanıyor. HÜRJET'in ilk uçuşunu 18 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirecek. Öte yandan Milli Muharip Uçak bu tarihte hangardan çıkacak ve Atak 2'de bu tarihte uçacak. T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri de gelecek yıl jandarmaya üç adet teslimatı gerçekleştirilecek.

"GÖKBEY ÖZGÜN PROJELERİMİZDEN BİRİSİ"

TUSAŞ Ar-Ge ve Prototip Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, şirket bünyesinde Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hürjet, Milli Muharip Uçak ve Atak 2 projelerinin prototip imalatı üzerine çalışıyoruz. 18 Mart 2023 tarihinde Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirecek, Milli Muharip Uçak hangardan çıkacak ve Atak 2'de bu tarihte uçacak" dedi. Öztürk, Gökbey'in özgün projelerinden birisi olduğunu söyleyerek, "Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanmış ve üretilmiş bir yerli üründür. Bu üründe motor dışındaki her şey yerli. Şu anda test uçuşları gerçekleştiriliyor. Üç adet Gökbey helikopterin teslimini önümüzdeki yıl jandarmaya yapacağız. Bu alanda birçok görüşmemiz devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığının desteğiyle bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu vizyonla yerli ve milli hamlemiz başlamış durumda. Gökbey tamamen kendi tasarımımız" ifadelerini kullandı.

Hürjet'in ilk jet uçak olma özelliğini gösterdiğini dile getiren Öztürk, "Hürjet, Milli Muharip Uçak'ında haber cisidir. Bu konuda kendimizi geliştirip Milli Muharip Uçak'ını üretmeye hazır hale geliyoruz" dedi.

(Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş-İHA)

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