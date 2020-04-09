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Koronavirüs, Güncel

'Yerli ve milli' test kitleri geliştiriliyor

Korona virüs (Covıd-19) için moleküler testleri 60 dakika altında yapabilen "yerli ve milli" test kitleri ve cihazı geliştiriliyor.

09.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 21:05
'Yerli ve milli' test kitleri geliştiriliyor

Korona virüs (Covıd-19) için moleküler testleri 60 dakika altında yapabilen "yerli ve milli" test kitleri ve cihazı geliştiriliyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek hassasiyetli moleküler test olan Lamp4u kitleri ile Covid-19 tanısı sahada ve hızlı olarak yapılabilecek. Direkt hastadan alınan örneklerle çalışacak olan sistem, testin sonucunu anlık olarak cep telefonları üzerinden kayıt altına alabilecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 'Teknoloji Kazanım Projesi' olarak desteklenen Bıosens-Biyolojik Harp Maddelerinin Tespit ve Teşhis Sistemi, ODTÜ Teknokent şirketlerinden Nanobiz Teknoloji AŞ tarafından geliştirildi. Nanobiz şirketi, bu sistemi kullanarak tüm Covid-19 virüsünün teşhisinin milli ve yerli olarak yapılabilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Nanobiz tarafından 2017 Nisan ayından beri yürütülen Ar-Ge çalışmaları neticesinde, çanta büyüklüğünde taşınabilir bir laboratuvar formatında olan Bıosens platformu geliştirildi. Sistem, Elisa ve PCR reaksiyonlarını aynı anda ve sahada yürütebilecek kabiliyete ulaştı. Korona virüs (Covid-19) hastalığının ülkemizde de görülmesinden sonra, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in savunma sanayii sektörüne yaptığı çağrı ve temasların ardından, savunma sanayi firmaları sağlık sektörüne katkı verecek çalışmalarını hızlandırdı. ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem liderliğindeki Nanobiz Ar-Ge ekibi de öncelikle savunma sanayinde kullanım için geliştirdikleri Bıosens sistemini, Covid-19 virüsünün yüksek doğrulukla moleküler tanısını yapabilecek şekilde adaptasyon çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda geliştirilen Lamp4u Covid-19 moleküler tanı kitlerinin Bıosens sistemi kullanılarak uzun ve zahmetli numune hazırlığı gerektirmeden hastadan alınan örneklerde 60 dakika içerisinde yüksek doğrulukla sonuç verebildiği görüldü. Testin sahada yapılabilmesi, numune hazırlığı ile 3-4 saat süren PCR test sürecini yaklaşık 60 dakikaya indirerek hızlı sonuç vermesi ve kısa bir kullanıcı eğitiminden sonra kolay kullanımı ile Boısens Sisteminin yerli ve milli bir çözüm olarak maliyet avantajı da sağlayacağı değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Savunma sanayindeki tecrübemizi sağlık alanına taşımak ve milli teknoloji hamlesini bu alanda da gerçekleştirmek için Başkanlığımız koordinasyonunda firmalarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Laboratuvar ortamında sağlıklı sonuçlar veren Bıosens sisteminin, uygulama alanındaki test sürecini müteakip kısa zamanda seri üretimine geçmesini bekliyoruz. Bıosens sisteminin, Covid-19 tanısı konmasında sağlık çalışanlarımız için büyük bir kolaylık oluşturacağına inanıyorum. Yerli ve milli imkanlarla bu sistemi geliştiren Nanobiz firmasını tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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