Yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen 5G ürünleri tanıtıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, "Birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz, gücümüzü, enerjimizi odaklı şekilde yönlendirdiğimiz, operatörlerimizin maddi manevi verdiği destek sürdüğü sürece başarılı olacağımızı düşünüyorum." dedi.

TÜBİTAK-TEYDEB desteği ile "Yerli" ve "Milli" imkanlarla Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) firmaları tarafından geliştirilen Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde (UUYM5G) şekillenmeye başlayan yeni ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Tanıtım toplantısının açılışında konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek, bu yolculuğun zor olduğunu belirterek, kendilerinin de zora talip olduğunu söyledi.

Çiçek, birçok kurumun bu çalışmalar için bir araya geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz, gücümüzü, enerjimizi odaklı şekilde yönlendirdiğimiz, operatörlerimizin maddi manevi verdiği destek sürdüğü sürece başarılı olacağımızı düşünüyorum. 3 ayda bir yaptığımız bu toplantılarda emekleri olan operatörlerimize ve teknik ekiplere teşekkür ediyorum."

Toplantıya Çiçek'in yanı sıra BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao da katıldı.

- Yeni ürünler tanıtıldı

"NFVI Sanallaştırma Platformu"nun tanıtıldığı etkinlikte ayrıca "5G Çekirdek Şebeke"ye bağlı olarak çalışan "IMS" şebeke üzerinden diğer lisanslı mobil ve sabit şebekelere doğru güvenli çağrı ve MCPTT (Mission Critical Push to Talk/Görev Kritik Bas Konuş Sistemi) senaryoları Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildi.

Programda, 5G haberleşme iletimini sağlayacak "5G Anahtarlayıcılar" ve ürünlerin yönetimi ile izlenmesini sağlayacak "5G Element Yönetim Sistemi"nin yeni versiyonları da tanıtıldı.

Dünyada 5G teknolojileri ile ilgili yerli ve milli teknolojiler geliştirerek, devrim niteliğindeki yenilikler getirecek bu teknolojide liderlik yarışına giren her ülke gibi Türkiye de inisiyatif alabilen vizyoner yönetici ve firmaları ile "üretici ve geliştirici ülke" konumuna ulaşmak adına önemli adımlar atıyor.

OSTİM önderliğinde 130'dan fazla firma ile kurulan HTK altındaki 16 firma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BTK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK-TEYDEB desteği ile bugüne kadar benzeri görülmemiş bir geliştirme projesi başlattı.

UUYM5G projesine 16 firmanın yanında, 3 mobil işletmeci, üniversiteler ve akademisyenler de dahil oldu. Her yıl mobil işletmeciler tarafından 4.5G teknolojisine ilişkin yaklaşık 1,5 milyar TL'lik donanım ve yazılım yatırımı yapıldığı ve 5G teknolojisinde de benzer yatırım trendinin süreceği dikkate alındığında, UUYM5G Projesi sonucunda ortaya çıkacak yerli ve milli ürünler ile Türkiye ekonomisine milyarlarca TL'lik katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA