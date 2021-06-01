Yerli ve milli tank motoru olan bin beygirlik 'UTKU' başarıyla çalıştı

Yerli ve milli tank motoru olan bin beygirlik 'UTKU' başarıyla çalıştı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 (bin) beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz...

Yerli ve milli tank motoru olan bin beygirlik 'UTKU' başarıyla çalıştı

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 (bin) beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyon olan UTKU'nun başarı ile çalıştığını söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile bin beygir gücündeki UTKU'nun başarıyla çalıştığı görüntüleri paylaştı. Başkan Demir, paylaşımında, "Güç grubu geliştirme çalışmalarımız sürüyor. 45 tona kadar paletli hafif zırhlı muharebe araçları ve Fırtına Obüsü için BMC Power tarafından geliştirilen 1000 beygir gücündeki ilk motor ve ilk çapraz tahrikli transmisyonumuz UTKU'nun çalıştırması başarılı şekilde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek