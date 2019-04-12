Yerli ve milli sigorta şirketinden ekonomiye kaldıraç etkisi yapacak çalışma

MARDİN -Quick Sigorta Genel Müdürü ve Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar, kefalet sigortasının ekonomideki kaldıraç etkisini anlatmak üzere Mardin'de acenteler ve iş insanları ile bir araya geldi.

Mardin'de bir otelde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Quick Sigorta Genel Müdürü ve Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar, ekonomide yaşanan bir takım sorunlara çözüm üretmek ve alternatifler oluşturmak adına Quick sigorta olarak finansal sigorta ürünleri geliştirmeye başladıklarını söyledi. Her hafta Anadolu'nun farklı illerinde seminerler düzenlediklerini ifade eden Yaşar, "Mardin gerek ekonomide gerekse tarihi dokusu ile dünyada parlayan bir yıldız haline geldi. Bölgedeki değişimin sigorta acentalarını da olumlu bir şekilde etkiledi. Mardin'de acenteler ve iş insanları ile bir araya gelerek yeni başlatılan kefalet sistemi hakkında bilgilendirme yapıyoruz" dedi.

"Bu ülkenin topraklarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını biliyoruz"

Katılımcıları alacak sigortası, kredi kefalet sigortası, mesleki sorumluluk poliçeleri gibi konularda bilgilendirdiklerini belirten Yaşar, "Haftada iki kez illerimizi ziyaret ediyoruz. Bu hafta ikinci ziyaretimizi Mardin'e gerçekleştirdik. Mardin bizim için parlayan bir yıldız. Ben en son 3 yıl önce Mardin'e gelmiştim değişimi yerinde görmüş oldum. Mardin ekonomik ve sosyal olarak bölge için önemli bir şehir. Quick sigorta şirketi lider ruhlu 40-45 yıllık acente tecrübesi olan profesyonel hizmet ile lider ruhlu yöneticilerden oluşuyor. Dolayısı ile bu ülkenin topraklarının sorunlarını ve ihtiyaçlarını biliyor ve yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kefalet sigortası ürününü piyasaya sunduk"

Ekonomide yaşanan bir takım sorunlara çözüm üretmek ve alternatifler oluşturmak adına Quick sigorta olarak finansal sigorta ürünleri geliştirmeye başladıklarını aktaran Yaşar şunları söyledi:

"Kefalet sigortası ürününü piyasaya sunduk. Mardin'de bölge acentelerimize ve iş insanlarımıza banka kefalet mektuplarına alternatif olabilecek olan kefalet sigortalarını anlatmak için buradayız. Kefalet sigortaları aslında banka teminat mektubuna birebir aynı özelliklere sahip. Bankalar kredi limitlerini iki türlü kullandırabiliyorlar. Birincisi gayri nakdi yani teminat mektubu krediler ikincisi nakdi krediler. Bir esnaf veya tacir bankadan teminat mektubu kullandığında bu limitini kullanmış oluyor. Bizde Quick sigorta olarak ekonomiye bir kaldıraç etkisi oluşturalım. Piyasaya teminat mektubu yerine kefalet senetleri verdik. Kamu bu konuda düzenlemeleri yaptı ve kefalet senetleri teminat mektuplarına eş değer olduğuna dair kanunu düzenleme yapıldı. Herhangi bir kamu ihale komisyonuna baktığınız zaman bunun örneklerini görüyorsunuz. Kamu kurumları ihalelerinde bu mektupları kabul ediyorlar. Bunu banka yerine bizden kullanılması ekonomiye katkısı biz bu mektupları verdiğimizde iş insanlarının bankadaki limitleri boş kalıyor. İş insanlarımız nakit kredi kullanıyorlar ve yeni istihdam yeni iş yerleri atölyeler açabiliyorlar. Yeni iş yerleri ekonomiye yeni kazanımlar oluşturuyor. Bizde Quick sigorta kefalet sistemi ile ekonomiye kaldıraç etkisi yapıyoruz".

Kaynak: İHA