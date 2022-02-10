Yerli ve milli radar, ilk kez Manisa'da kullanıldı

MANİSA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, kritik görevler için cihaz ve sistemler sağlayan şirketin geliştirdiği Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS), ilk defa Manisa'da kullanılmaya başlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nca Manisa-Menemen yolunda hem araç üzerinde hem de seyyar olarak kullanılan yerli ve milli radar ile aynı anda 4 şeritteki onlarca araç eş zamanlı takip edilebiliyor.

Şirket mühendislerince yerli olarak geliştirilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi, ilk defa Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nca kullanılmaya başlandı. Manisa-Menemen yolundaki trafik uygulama noktasında hem araç hem de seyyar olarak kurulan radar ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri, her bir araç için tespit edilebiliyor. Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilmesine imkan sağlayan yerli ve milli radar ile aynı anda onlarca araç, 4 şeride kadar eş zamanlı takip edebiliyor ve ihlalleri ayrı ayrı oluşturabiliyor.

Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Süreyya Doğan da Manisa-Menemen yolu üzerindeki trafik uygulama noktasına gelerek, yerli ve milli radarda incelemelerde bulundu.