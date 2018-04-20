Yerli ve Milli Projelerin Alüminyumunu Üretecek

Süper teşvikler kapsamında 900 milyon dolarlık bir tesis yatırımı için imzayı atan Kibar, bu tesiste havacılık, otomotiv ve savunma sanayiinin kullandığı ve tamamen ithal edilen yassı çeliği üretecek. CEO Kayabaşı, "Yatırıma start vermek için canla başla çalışıyoruz" dedi.