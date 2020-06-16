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Yerli ve milli patates çiftçi yolunda

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün geliştirdiği yerli ve milli patates Onaran 2015, çiftçiler için Erzurum'a gönderildi.

Yerli ve milli patates çiftçi yolunda
16.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:14

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün geliştirdiği yerli ve milli patates Onaran 2015, çiftçiler için Erzurum'a gönderildi.

Niğde-Kayseri kara yolundaki doğal depolarda bulunan yerli patates tohumlardan Onaran 2015, Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi 70 bin kilogram satın alındığını ve üreticilere ulaşacağını belirten Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, açıklamasında şunları söyledi;

"Özel sektör, kamu Ar-Ge işbirliği şeklinde yürüttüğümüz çalışmalarda 'Onaran 2015' çeşidimizin tohumluğu, Türkiye'de ilk olarak satışa sunuldu. 'Temel 1' kademedeki tohumluk Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne 70 bin kilogram satıldı. Miktarı küçük olabilir ama patates sektörü açısından önemli bir gelişme. Hem enstitümüz hem de yerli ve milli patates tohumu geliştiren özel sektör için hayırlara vesile olur, yerli çeşitlerin önünün açılması sağlanır. Sertifikasyon ve tohumluk üretimi devam ediyor. Önümüzdeki senelerden itibaren çiftçilerimize satışı yapılacak ve tüketicilerimiz, sofralarında yerli çeşitleri görebilecek. 2021'in sonundan itibaren sertifika 1 kademedeki tohumluklarımızı çiftçilerimize satacağız" dedi.

Selanik Tohumculuk firması sahibi İlhan Bengi de Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile uzun zamandır yaptıkları çalışmaların sonucunu görmeye başladıklarını ifade etti. Bengi, "Bundan çok mutlu ve gururluyuz. Uzun zamandır yapılamaz denilen şeyi gerçekleştirdik. Şu an çeşitlerimiz piyasayla tanışmış durumda. Önümüzdeki dönemlerde tohumlukların çoğaltılmasına devam edeceğiz. Piyasada geniş yer bulacağına inanıyorum. Şu an Selanik Tohumculuk olarak enstitümüzle yerli milli patates tohum çeşitlerinin ilk defa satışını yaptık. Bunun devamını diğer çeşitlerle destekleyerek, daha fazla yol kat edeceğiz" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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