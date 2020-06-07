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Yerli ve milli mısır tohumu 'Hacıbey' toprakla buluştu

Bilecik genelinde yüzde 50 hibeli yerli ve milli mısır tohumu 'Hacıbey' toprakla buluştu.

Yerli ve milli mısır tohumu 'Hacıbey' toprakla buluştu
07.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:05

Bilecik genelinde yüzde 50 hibeli yerli ve milli mısır tohumu 'Hacıbey' toprakla buluştu. Bu yıl 8 bin ton mısır silajı üretilmesi ve 2 bin büyükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Alpagut köyünde Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, köy muhtarları ve çiftçilerle birlikte yerli ve milli Hacıbey çeşidi silajlık mısır tohumunun ekimine katıldı. Üreticilerle bir süre sohbet eden ve bereketli olması temennisiyle mısır tohumunu havalı mibzerli traktöre koyan Vali Şentürk, "Bilecik'in ürün çeşitliliği ziyadesiyle var ama biz ürün miktarını artırmaya çalışıyoruz. Tarım teşkilatımız özellikle hayvancılığı destekleme bakımından yem bitkilerinin ekimini ve yem bitkisi üretiminin miktarını artırmak üzere bölgede yoğun bir çalışma içerisinde bulundu. Tohumdan yüksek verim elde edecek şekilde mısır ekiminin yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında çiftçimize yüzde 50 devlet destekli silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı. Çiftçimizin ilgisi de oldukça iyi. Tek bir ürüne bağlı pozisyonda değiliz. Bu destek ve teşviklerle, vatandaşlarımızın da gayretleriyle inşallah hem hayvancılığı hem de tarım çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz" dedi.

"1 dönümden 10 ton kaba yem elde edildi, hayvancılıkta en önemli girdi kaba yem ihtiyacıdır"

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş da geçen yıl Bahçecik köyünde 5 dekar alanda Aga, Hacıbey, Samada ve Sakarya çeşitlerini denediklerini hepsinden de iyi ve verimli sonuç aldıklarını söyledi. İl Müdürü Yoldaş, "1 dönümden 10 ton kaba yem elde edildi. Hayvancılıkta en önemli girdi kaba yem ihtiyacıdır. Kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla mısır ve yonca gibi ürünler ekilmektedir. İlimiz genelinde bin dekarlık alanda bu yıl yüzde 50 hibeli olarak dağıtacağımız tohumlarla Aga çeşidi ekimi yapılacak. Öte yandan daha zor koşullara adapte olabilen Hacıbey çeşidini Alpagut köyümüz ile Bozüyük ve Osmaneli ilçelerimize bağlı köylerde de denemesini yapıp bu doğrultuda bu çeşidimizi de çiftçilerimize Aga çeşidine alternatif olarak tavsiye etmeyi planlıyoruz. Bütün çeşitlerimiz Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş yerli ve milli hibrit çeşitlerdir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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