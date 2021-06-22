Son dakika haber | Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya
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Son dakika haber | Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla üretilen makineli tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatını, Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştirdiklerini açıkladı.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla üretilen makineli tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatını, Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdik. Hayırlı olsun" dedi.

Son dakika haber | Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya
Son dakika haber | Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya
Son dakika haber | Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya
Son dakika haber | Yerli ve milli makineli tüfeğin ilk teslimatı jandarmaya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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