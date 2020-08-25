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Yerli ve milli lokomotifler KARDEMİR'de çalışmaya başladı

Yerli ve milli üretimi arttırmayı hedefleyen Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilen lokomotiflerden alarak ihtiyaçlarını yerli ve milli olanakları kullanarak gideriyor.

Yerli ve milli lokomotifler KARDEMİR'de çalışmaya başladı
25.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:35

Yerli ve milli üretimi arttırmayı hedefleyen Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilen lokomotiflerden alarak ihtiyaçlarını yerli ve milli olanakları kullanarak gideriyor.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür Necdet Utkanlar ve yöneticilerin yer aldığı törende, lokomotifler için geçit töreni düzenledi. Şirketin ve ülkenin dışa bağımlılığını azaltmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan, ülkenin üretim ve mühendislik kabiliyetlerine sonuna kadar güvendiklerini ve bu satın alımın tüm sektörlere örnek olmasını temenni ettiklerini söyledi. Yolbulan, ek olarak bir diğer yatırım olan havai elektrik hattı yatırımında da açılışını gerçekleştirdiklerini, 950 metre uzunlunda, bin 500 amper taşıma kapasiteli hattın şalt sahası ile çelikhane arasında iletimi sağlayacağını belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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