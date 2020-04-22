Yerli ve milli için stratejik olan makine, mücbir sebep bekliyor
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, "Hayatın her alanında kullanılan sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması, oksijen kadar önemli" dedi.
22.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:24
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, "Hayatın her alanında kullanılan sektörlerin mücbir sebep kapsamına alınması, oksijen kadar önemli" dedi.
Kaynak: Dunya.com