Yerli ve milli enzimle korona virüs tanısında başarı yakalanacak Yerli ve milli enzimle korona virüs tanısında başarı yakalanacak TOGÜ Rektör Yardımcısı ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Yerli ve milli enzimle korona virüs tanısında başarı yakalanacak

TOKAT - TOGÜ Rektör Yardımcısı ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Gökçe, Çin'den gelen korona virüs kitlerde yüzde 30-40 yanılma payı olduğunu, yerli ve milli üretimle yapılan enzimlerle hazırlanacak olan kitlerde ise bu oranın yüzde 99.99 başarı sağlanacağını söyledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde korona virüsü tanı kitinde kullanılacak olan yerli ve milli enzim üretildi. Üretilen enzimler TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi gönderilerek yerli kitlerde kullanılması sağlanacak. Yerli ve milli enzimlerle kullanılacak olan korona virüs kitlerinde 4-5 günde enfekte olan bir kişinin sonucu tespit edilebilecek. TOGÜ Rektör Yardımcısı ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa Gökçe, korona virüs tanı kitinde kullanılan Revers Transkriptaz ve DNA Polimeraz enzimlerini rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak türetildiğini kaydetti.

Üretilen enzimlerin yaklaşık iki hafta içinde kitlerde kullanılmaya başlayacağını belirten Gökçe, "Yaklaşık üç hafta içerisinde üniversitemizde enzimlerden ikisi birden üretildi. Bu enzimlerden bir tanesini şu anda TÜBİTAK MAM'a gönderdik. Diğerini de bugün TÜBİTAK MAM göndereceğiz. Oradaki arkadaşlar bunun kitini oluşturmak için çalışmaya başlayacaklar. Bizden ne kadar enzim istenirse o kadar üretebiliriz. Şu anda on binlerce kiti yapabilecek enzimi 3 günde üretebiliyoruz. Ama istenirse bir hafta içerisinde şaka değil milyon kiti üretebilecek enzimleri burada laboratuvarda üretebiliriz. Tabii ki de lazım bir miktar malzeme desteği lazım" dedi.

İki enzim sayesinde korona virüs kiti oluşturuluyor

Gökçe, iki enzim sayesinde korona virüs kitinin oluşturulduğunu ifade ederek, " Burada ise 2 enzimi görevi şu bir tanesi bizim bu coronavirüs adını vermiş olduğumuz retro ve RNA virüsünün RNA'sini DNA'ya çeviriyor ki bunun adı Revers Transkriptaz. Arkasından değerlendir enzimimiz DNA polimeraz da ne yapıyor? Bu DNA'yı çoğaltarak yani gözle görülür artık kalitatif ve kantitatif açıdan mana veren hatta viral yüklü bile gösterebileceğimiz sistemde bize bilgileri veriyor. Yani bu iki enzimin sayesinde bu kit oluşuyor" diye konuştu.

Yerli ve milli enzimlerle üretilecek olan korona virüs kitlerinde tanıda başarı

yakalanacak

Prof. Dr.Gökçe, Çin'nden gelen kitlerde yanılma oranın yüksek olduğunu ileri sürerek, "Çin'den gelen en son 15-20 dakikada yarım saatte sonuç verecek olan kitler dediğimiz kitler aslında normalde aynen hamilelik testi gibi çalışmakta. Ama bunun hassasiyeti sıkıntılı. Yani yüzde 70'lerde yüzde 60'larda çalışıyor. Yüzde 30-40 hata verebiliyor. Genelde yok diye hata veriyor. Niye çünkü yeteri kadar hastada antikor oluşmadığından yanlış çalışmakta. Ama bizim çalıştığımız sistem tamamen RNA ve DNA temeli olduğundan dolayı yüzde 99.99 doğrulukta. Yani çok az bir virüs bile olsa genelde kişinin enfeksiyonundan 4-5 gün sonra çalışmamı ihtimali yok gibi bir şey. Bunu yaparken de daha önce de söylediğimiz gibi kendi ürettiğimiz yerli ve milli olarak Türkiye'de bildiğim kadarıyla bu iki enzimi bir arada üreten yok. Tek tek bu enzimin farklı şekillerin üretenler olabilir. Genelde firmalarımız bunları Çin'den, Rusya'dan, Avrupa'dan farklı yerlerden satın almaktalar. Şu anda da biliyorsunuz dışarıdan dışarıdan malzeme girişi sıkıntı olduğundan bu firmaların böyle bir enzimlerde tedarik etme sıkıntıları büyük" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA