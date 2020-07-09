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Yerli ve milli buğday tohumu 'kirve' tanıtıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen 'Tarla Günü'nde tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen 'kirve' isimli ekmeklik buğday çeşidi tanıtıldı.

Yerli ve milli buğday tohumu 'kirve' tanıtıldı
09.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:59

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen 'Tarla Günü'nde tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen 'kirve' isimli ekmeklik buğday çeşidi tanıtıldı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 'kirve' ekmeklik buğday çeşidi tescil ettirildi. Kirve, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bafra Deneme İstasyonunda düzenlen tarla günü ile tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü kendi sorumluluk alanında yürüttüğü ıslah çalışmaları ile yeni çeşitler geliştirerek ülke ekonomisine olan katkıda önemli bir paydaş oluyor. Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Orhan Bayramoğlu, Dr. Cemal Şermet ve Yavuz Balmuk tarafından yürütülen ekmeklik buğday ıslah çalışmaları kapsamında bugüne kadar 6 ekmeklik buğday ve 1 yemlik arpa çeşidi tescil ettirildi. Tamamen yerli ve milli imkanlarla 2 binli yılların başlarında geliştirilen özcan, sakin ve Canik2003 ekmeklik buğday çeşitleri de yıllarca bölge çiftçileri tarafından ekilerek üretimde yer aldı.

Yüksek verim ve kalite değerlerine sahip bir çeşit

Enstitüde son olarak ise 2020 yılında 'kirve' ismiyle yeni bir yerli ve milli ekmeklik buğday çeşidi tescil ettirildi. 'Kirve' ekmeklik buğday çeşidi yapılan tarla gününde tanıtıldı. Kirve, yüksek verim ve kalite değerlerine sahip bir çeşit. Yazlık karakterli ve kılçıklı bir yapıya sahip. Beyaz başaklı ve beyaz dane renginde olan Kirve'nin taneleri iri ve camsı özellikte. Yüksek hektolitre ağırlığı, un verimi, saman verimi, protein oranı ve SDS sedimantasyon değeri ile dikkat çeken kirve ekmeklik buğday pas hastalıklarına (Sarı pas, kara pas ve kahverengi pas), küllemeye ve yatmaya karşı dayanıklı durumda. Kirve çeşidi, sahil Karadeniz, Güney Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için öneriliyor.

"Uzun süre emek verilerek üretildi"

Tarla gününde konuşan Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, "Tarım gerçekten hafife alınmayacak ikinci plana atılmayacak bir sektördür. Bu pandemi sürecinde en alt kademeden en üst kademeye kadar ilgililer tarafından dile getirildi ve önemi anlaşıldı. İhracatın son yıllarda yaklaşık bir milyar dolar seviyesine çıkması neticesinde dış satım şartıyla buğday ithalatı yanlış aksettiriliyor. Ülkemizin kendi kendine yetmediği noktasında. Bir tane arpa çeşidimiz 6 adet tane de buğday çeşidimiz olmak üzere inşallah 'kirve'nin önce kendi bölgemizdeki çiftçilere daha sonra yetiştirme şartlarının uygun olduğu yerlerde çiftçimizle buluşur. Tabii, buğday çeşidi uzun süreler emek harcanarak geliştirilen çeşitlerdir" ifadelerini kullandı.

"Pandemi süreci içerisinde gıdanın ne kadar önemli olduğunu gördük"

Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen pandemi sürecinde gıdanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, "Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü çiftçimizin önündeki belirsizlikleri yapmış oldukları araştırmalar ile çiftçiye destek oluyorlar. Yapmış oldukları çalışmalar ile çiftçinin geleceğe daha umutlu bakmasını daha rahat olmalarını belirsizlikleri ortadan kaldırarak daha sosyal refah içerisinde yaşamalarını sağlıyorlar. Özellikle buğday; Anadolu için insanlık için çok önemlidir. Tarihe baktığımız zaman, edebiyatımıza baktığımız zaman hep kıtlıklar dönemi buğday ile özdeşlemiştir. Buğday temel gıda maddemizdir. Hastalıklara daha dayanıklı mevcut bulunduğumuz coğrafyaya ait ürünlerin yetiştirilmesi gıda arz güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Pandemi süreci içerisinde gıdanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Çiftçilerimiz bu pandemi döneminde yapmış olduğunuz çalışmalar ile ürettiğiniz emek ve katma değerlerle bizim bu mücadelemize destek verdiniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ekilen kirve ekmeklik buğday çeşidini yerinde inceledi. Tören boyunca fiziksel mesafeye ve maske kuralına uyuldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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