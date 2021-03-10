Yerli ve milli buğday tohumu ekili alanlar kontrol edildi
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Yerli ve milli buğday tohumu ekili alanlar kontrol edildi

10.03.2021 07:42 | Son Güncelleme: 10.03.2021 07:46
Yerli ve milli buğday tohumu ekili alanlar kontrol edildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yerli ve milli tohum buğdayların ekili olduğu arazilerin kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yerli ve milli tohum buğdayların ekili olduğu arazilerin kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Teknik personellerimiz tarafından ilçemiz Yayla Köyü'nde yerli ve milli tohumlarımızın tanıtımı kapsamında demonstrasyonu yapılan Tekten 2038 ekmeklik buğday çeşidinin arazi kontrolü ve fenolojik gözlemleri yapılmıştır. Yapılan kontrollerde elde edilen sonuçlar üreticilerimizle paylaşılıp gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir. Amacımız bu kontroller ile mümkün olan en iyi verimi almaktır" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Yerli ve milli buğday tohumu ekili alanlar kontrol edildi
Yerli ve milli buğday tohumu ekili alanlar kontrol edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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