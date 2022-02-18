Yerli ve Milli Aşı "TURKOVAC"ın Serüveni İlk Kez TRT Belgesel Ekranlarında

"Turkovac" belgeseli 19 Şubat saat 22.00'de TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT Belgesel birbirinden iddialı yapımlarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Covid-19 virüsüne karşı Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli aşı Turkovac'ın serüveni ilk kez TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak. TRT Belgesel'in ilgiyle takip edilen "Gizemli Tarih" programında ise dünyanın en gizemli mega yapılarından biri olan Büyük Hipodrom'un bilinmeyen hikayesi ekranlara gelecek.

Türkiye'nin yerli ve milli aşısı "Turkovac"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsüne karşı Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli aşı Turkovac, acil kullanım onayı alarak tüm dünyanın kullanımına sunuldu. Son 50 yıldır hücreden üretim safhasına kadar gelebilen ilk yerli aşı olan Turkovac, Türkiye'yi Covid-19 aşısını bulan 9 ülkeden biri yaparak gurur kaynağı oldu. Bu önemli başarının her aşaması "Turkovac" belgeselinde ele alınacak.

Deneyimli bilim kadrosunun himayesinde geliştirildi

Türkiye'nin tıp tarihinde bugüne kadar bir virüs için yapılan en büyük araştırma ve geliştirme projesi olan TURKOVAC aşısı, yüksek teknoloji ve deneyimli bilim kadrolarının himayesinde sürdürüldü. 41 merkez, 28 ilde 700'den fazla sağlık profesyoneli aşının klinik çalışmalarına katkı sağladı.Belgeselde, Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin ve süreçte görev alan önemli isimlerin açıklamalarına yer verilirken TURKOVAC aşısının yeni varyantlara karşı etkili olup olmadığı sorusu da yanıt bulacak. "TURKOVAC" belgeseli, 19 Şubat saat 22.00'de ilk kez TRT Belgesel'de ekranlara gelecek.

İstanbul'un 1700 yıllık sırrı "Gizemli Tarih"le aydınlanıyor

Prof. Dr. Hikmet Kırık'ın araştırmalarıyla her bölümde farklı bir tarihi gizemin üzerindeki sır perdesini ortadan kaldıran "Gizemli Tarih", karanlıkta kalan olayları, kişileri ve antik yapıların gerçek hikayelerini modern bilimin yardımıyla çözmeye çalışıyor. Yeni bölümünde 1700 yıl önce İstanbul'da inşa edilen Büyük Hipodromu'u konu alan belgesel, yapının tarihte saklı sırlarına ulaşmak üzere keşfe çıkıyor. Talha Eyüboğlu'nun yazıp yönettiği ve Prof. Dr. Hikmet Kırık'ın sunduğu "Gizemli Tarih" yeni bölümüyle 20 Şubat saat 20.00'de TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

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