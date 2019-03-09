Yerli Üretimde Lider Firma, Beşel Budama Makasları

Beşel Kalıp Sanayi firması satış ve finans müdür Damla Bıyık Başpınaroğlu, "Beşel Kalıp Sanayi 1978 yılında Zühtü Bıyık önderliğinde; saç- metal ve kalıp imalatıyla başlayıp son 25 yılına kendi markasını yerleştirmiş kendi ürünlerini üreten bir firmadır. 5 bin metrekare açık 2 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerine devam eden bir kuruluşuz. Fabrikamızın bir bölümünde yine saç-metal imalatı diğer bölümünde de budama makası imalatı tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İHRACAT VE KALİTE STANDARTLARI

Damla Bıyık Başpınaroğlu, "Yaklaşık olarak 13 ülkeye ihracat yapıyoruz. İç piyasaya da satışlarımız mevcut. 20'den fazla ürün çeşidiyle müşterilerimizin hizmetindeyiz. Biz fabrikasyon üretim yapıyoruz, CNC'lerle üretim yapıyoruz. Yani bizde her çıkan ürün aynı kalitededir. Elle üretim değil makinalarla üretim yaptığımız için ürünlerimiz standarttır. Bu sebeple ürün kalitemiz gün geçtikçe artmaktadır. Bütün ürünlerimizde orijinal çelik kullanıyoruz. Bu da ürünlerimizin ömrünü uzatıyor. Bu nedenle müşterilerimiz bizi daha çok tercih ediyor." dedi.

"ÜRÜNLERİMİZİN PARÇALARI DEĞİŞEBİLİR"

Başpınaroğlu, "Bizim ürünlerimiz 2 yıl garanti kapsamında. Makas ile kesim yapıldıktan sonra mutlaka silinmeli. Çünkü bitki bir asit salgılıyor.Bunu kullanıcıların mutlaka yapması gerekir. Yoksa bu asit hem ürüne hem parçalarına zarar verebiliyor. Bizim ürünlerimizin bütün parçaları değişebilir. Bütün yedek parçaları mevcuttur. Bu da kullanıcı için çok ciddi bir avantajdır." şeklinde konuştu.

"TÜRK MALINA GÜVENİN"

Firma satış ve finans müdür Damla Bıyık Başpınaroğlu, "Bir Türk markası neden dünya markası olmasın. Biz bu hayalin peşindeyiz. Türkiye'de şu an ithal edilen birçok ürünü üretmeyi-çıkarmayı hedefliyoruz. Elektrikli budama makası, uzatmalı dal bunlar ithal olarak ülkemize geliyor. Biz bunların projelerini bitirmek üzereyiz. Bunları da üretip piyasaya süreceğiz. Biz dünyada bu konuda öncü firmalardan olmak istiyoruz bunu da başaracağız. Müşterilerimizden Türk malına güvenmeleri istiyoruz." diyerek sözlerine son verdi.