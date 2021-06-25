Yerli üretim sıcak hava balonu yurt dışına ihraç edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yerli üretim sıcak hava balonu yurt dışına ihraç edildi

Yerli üretim sıcak hava balonu yurt dışına ihraç edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yerli üretim sıcak hava balonu yurt dışına ihraç edildi.

Yerli üretim sıcak hava balonu yurt dışına ihraç edildi. Nevşehir-Kapadokya Bölgesi'nde faaliyet gösteren yerli firma Pasha Balloons Üretimi A.Ş. ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)arasındaki çalışmalar sonucunda yerli ve milli üretim iki model sıcak hava balonu, sivil havacılıkta kullanılmak üzere ilk kez yurt dışına Ruanda'ya ihraç edildi.

Konuyla ilgili olarak SHGM tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun çalışmalar sonucunda 2019 yılında tip sertifikasının verilmesi akabinde günümüze kadar toplamda 22 model kubbe, 18 model sepet ve 3 model ısıtıcı, ihtiyaç duyulan sertifikasyon testlerinin başarıyla tamamlanmasına müteakip mevcut tip kapsamına (TR.BA.001) dahil edilmişti. Tip kapsamında dahil edilen PH-165/001 ve PH-180/001 model ve seri numaralı sıcak hava balonlarının sene başında Ruanda Cumhuriyeti'ne ihracatı ile ülkemizde yerli ve milli olarak geliştirilen bir hava aracının başarılı tamamlanan sertifikasyon sürecinin ertesinde, ilk kez bir ürünün sivil havacılıkta kullanılmak üzere yurt dışına ihracatı gerçekleşmiş oldu" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanı Akar: '(ABD ile Afganistan görüşmeleri) Teknik heyet geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD ile Afganistan görüşmeleri) Teknik heyet geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar: '(MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi) Özelleştirme yok. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarının...
Milli Savunma Bakanı Akar: "(MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi) Özelleştirme yok. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarının...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Sedat Peker Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Mert Müldür Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yerli üretim sıcak hava balonu yurt dışına ihraç edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 11:23:22. #1.14#

title