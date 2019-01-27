Yerli Üretim Şartı Çinli Firmayı Tüdemsaş'a Yönlendirdi

Türkiye'den metro ihalesi alan Çinli firma yüzde 51 yerli üretim şartını yerine getirebilmek için Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) ile işbirliğini değerlendirmek üzere Sivas'a geldi.

TÜDEMSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, TSI sertifikalı vagon parçası üretimi yapan Çinli CRCC firmasının yetkilileri İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 272 adet metro ihalesi aldıklarını ve yüzde 51 yerlilik oranını yakalamak adına bazı alt bileşenlerin Türkiye'de üretimi için partner arayışı için TÜDEMSAŞ'ı ziyaret etti.

CRRC firmasından Hou Bo, Liu Huanjun ve Yang Lie ile Zeer firmasından Liu Hao'nun yer aldığı ziyarette, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu firma temsilcilerine şirketin faaliyetleri, projeleri ve üretimi yapılan yük vagonları hakkında bilgi verdi. CRCC firmasının temsilcileri ise TSI sertifikalı kuplör başta olmak üzere birçok vagon parçası ürettiklerini ve yeni üretmeye başladıkları fren sistemi için de sertifikalandırma çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

Toplantının ardından, TÜDEMSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yurtseven ziyaretçileri, üretim sahalarını gezdirerek vagon üretim süreçleri ve şirketin ürün çeşitliliği hakkında bilgilendirdi.

Firma temsilcileri TÜDEMSAŞ'ın üst yönetimiyle tanışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını, TÜDEMSAŞ'la işbirliği içinde ortak üretim yapmak için istekli olduklarını ve ilerleyen zamanlarda tekrar TÜDEMSAŞ'ı ziyaret etmek istediklerini ifade ettiler.

Kaynak: AA