Yerli üretim Hisar-A Hava Savunma Sistemi Suriye sınırına yerleştirilecek

05.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi'ni çok önemli görüyorum. Bu sistem yapılan nihai sistem testlerinde hedefini yüzde 100 başarıyla imha etmiştir. İnşallah bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız" dedi.



Kırıkkale Yahşihan'da yıllık ortalama 6 bin ton kapasiteye sahip ve çevreye duyarlı Türk Silahlı Kuvvetleri Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi devre alma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın envanterinde bulunan mühimmatın çevreye zarar vermeden ayrılması ve ayıklanmasının kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, "Bu tesis 2021 yılında yaşanan elim bir kazanın ardından faaliyetlerine ara vermişti. Kazada şehit olan 4 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tesisimizin yeniden devreye alınmasıyla önemli bir eksiğimizi gidermiş olduk. Yılda 3 bin ile 6 bin ton arasında kullanım dışı mühimmatı işleyecek olan bu tesis sıfır atık ilkesiyle tüm ürünleri geri dönüşüme hazırlayacaktır" ifadelerini kullandı.



"Tüm dünyaya mertlik dersi verdik"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye şuanda Suriye ve Libya'da doğrudan sahada mücadele veren, ayrıca Katar'dan Kosova'ya, Afganis'tan Somali'ye birçok yerde askeri misyon görevi yürüten bir ülkedir. Sorumluluk üstlendiğimiz, ayağımızı bastığımız hiçbir yerde mahcup olmadık. Girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Hedeflerimize doğru yürürken hiçbir masumun zarar görmemesini sağlayarak tüm dünyaya mertlik dersi verdik. Ahlaka ve erdeme uyularak da büyük mücadelelerin verilebileceğini herkese gösterdik. Elde ettiğimiz başarılarda askerimizin yürek ve bilek gücü yanında savunma sanayi teknolojilerinde geldiğimiz yerin büyük katkısı var. Türkiye'nin son 17 yılda savunma sanayinde yürüttüğü kritik çalışmalar olmasaydı bugün bırakınız sınırlarımız dışını, kendi topraklarımızda bile terör örgütleri ile mücadele edemez hale gelirdik. Bu başarı tablosu çok uzun, zahmetli ve fedakarlıklarla örülü bir gayretin sonucudur" diye konuştu.



Savunma sanayi bütçesinin 11 kat artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihale süreci devam eden projeler göz önüne alındığında 75 milyar doların üzerinde bir büyüklük olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Yerlilik ve millilik özellikle savunma sanayinde olmazsa olmaz şarttır. Son 17 yılda yaptığımız hamleler sonucunda yerlilik ve millik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıktı. Suriye ve Libya'da karşılaştığımız durum, füze savunma sistemlerine daha çok önem vermemiz gerektiğini göstermiştir. Bu çerçevede ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi'ni çok önemli görüyorum. Bu sistem yapılan nihai sistem testlerinde hedefini yüzde 100 başarıyla imha etmiştir. İnşallah bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidermiş olacağız" açıklamasında bulunarak savunma sanayinde gelinen nokta ve savunma sanayi projelerine ilişkin bilgiler verdi.



Erdoğan, yerli savaş uçağının da 2023'te hangardan çıkartılacağını söyledi. Dünyada güç dengelerinin yeniden kurulduğu bir dönemden geçildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz bu sürecin adeta bilek güreşinin yapıldığı coğrafyanın tam merkezinde yer alıyor. Siyasi olarak desteklenmeyen ekonominin ve askeri gücün, ekonomik olarak desteklenmeyen siyasetin ve askeri potansiyelin, askeri olarak tahkim edilmeyen siyasi ve ekonomik varlığın ayakta kalması mümkün değildir. Eğer Türkiye son dönemde yaşadığı saldırıların, maruz kaldığı oyunların, üzerinde sergilenen senaryoların üstesinden başarıyla gelmişse bunu siyasi, ekonomik ve askeri gücünü aynı anda artırmasına borçludur. Milletimiz bu hakikati gördüğü için fitnecilere, cuntacılara, bozgunculara, vesayet heveslilerine, darbecilere, ruhunu emperyalistlere satmış mankurtlara asla itibar etmemiştir. Ekonomide uğradığımız onca saldırıya rağmen hedeflerimizden kopmadık, yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz. Teröristler karşısında kahramanca çarpışan polisimize, askerimize, jandarmamıza, korucularımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Kullanım dışı mühimmat tesisimizin faaliyete geçmesi ile geri dönüşüme tabi tutulacak"



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, "Suriye'de ve Libya'da mazlum ve mağdurların yanındayız ve olmaya devam edeceğiz" diyerek, devreye alınan tesis hakkında bilgi verdi. Akar, "Tesisimizde insan ve malzeme güvenliğinden asla taviz vermeden kullanım dışı bırakılan klasik mühimmat ile roket, füze ve mayınlar sıfır atık ve çevreye duyarlı bir biçimde ayırma ayıklama işlemlerine tabi tutulmaktadır. Kullanım dışı mühimmat tesisimizin faaliyete geçmesi ile seri şekilde geri dönüşüme tabi tutulacak, böylelikle ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 20 ila 25 milyon lira kazandırılacaktır" dedi.



"Çevreye duyarlı tesis"



Kullanım dışı bırakılan mühimmatın çevreye zarar vermeden ayırma işlemini yapan tesiste patlayıcıların bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünü sağlanıyor. Yıllık ortalama 6 bin ton kapasiteye sahip ve çevreye duyarlı tesisi TSK tarafından işletiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA